شكرا لقرائتكم خبر عن تركيبة دوائية جديدة تثبت فاعلية فى علاج لسرطان الدم النخاعى الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة بين معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشاف الطبي وجامعة جلاسكو باسكتلندا، أن العلماء توصلوا لتركيبة دوائية فعالة ضد سرطان ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML) مكونة من عقارين عند دمجهما، لكن فعاليتهما ضعيفة فقط عند استخدام كل عقار بمفرده.

تمكن الباحثون من اكتشاف كيفية موت الخلايا السرطانية بشكل كبير من خلال تجربة دمج للأدوية التي تكون فعالة جزئيا فقط عند استخدامها كعلاجات أحادية ، وفقا لموقع ميديكال بريس medicalxpress.





وقال بيتر آدامز أستاذ في معهد الأبحاث الطبية الأمريكي بسانفورد بورنهام بريبس وكبير مؤلفي الدراسة. "كانت النتائج مفاجئة لأن الأبحاث السابقة أظهرت أن كل دواء بمفرده له فائدة متواضعة ضد ابيضاض الدم النقياني الحادAML. حيث يوفر البحث الجديد الأساس المنطقي العلمي لتطوير الدراسات السريرية لتركيبة الأدوية ضد المرض".



دكتور بيتر آدامز

وأضاف أن هناك العديد من أنواع مرضى الدم النخاعي الحاد، بها تغيرات كروموسومية مختلفة، وطفرات جينية وتعديلات جينية، مما يجعل من الصعب على الباحثين إيجاد علاجات جديدة من شأنها أن تعمل مع نسبة كبيرة من المرضى، على الرغم من إحراز تقدم كبير نحو إيجاد علاجات فعالة في السنوات الأخيرة ، إلا أن البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل بشكل عام لمدة خمس سنوات للبالغين المصابين بابيضاض الدم النقوي الحاد أى لا يزال أقل من 30٪.وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

والجدير بالذكر أن TP53، الجين الأكثر تحورًا في جميع السرطانات البشرية ، وجد دون تغيير في حوالي 90٪ من مرضى AML. نظرًا لأن منتج الجين TP53 ، p53 ، يعمل على قمع الأورام ، فقد سعى العلماء للحصول على الأدوية التي تعيد تنشيط أو تعزيز قدراته المضادة للسرطان في AML ، والتي يجب أن توفر فائدة سريرية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأدوية من تلقاء نفسها كانت مخيبة للآمال في الدم النخاعي الحاد.