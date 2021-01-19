شكرا لقرائتكم خبر عن HPRAالإيرلندية تتلقى عشرات التقارير عن آثار جانبية خفيفة لفايزر وموديرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لوران نولان رئيسة الهيئة الإيرلندية للعقاقيروالأدوية HPRA تلقيها عشرات التقارير عن آثار جانبية للقاحي "فايزر/بيونتك" و"ومودرنا" منذ بدء التطعيم بهما في البلاد. وفقا لما نشرته صحيفة آيرش تايمز الأيرلندية The Irish Times .

أوضحت نولان أن الهيئة رصدت 81 حالة اكتشفت بها آثارجانبية خفيفة طبيعية لجميع أنواع اللقاحات، تم تسجيلها في البلاد منذ بدء حملة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نولان إلى أن من أبرز تلك الآثار الدوخة وألم المفاصل والشعور بالتعب والحكة والطفح الجلدي في مكان الحقن، مؤكدة أنه في كل الحالات المسجلة كانت الأعراض المذكورة قد هدأت بعد فترة وجيزة، دون أن تتطلب تدخلا طبيا.

قالت لورين إن الآثار "الخفيفة نسبيًا" مرت بسرعة ولا تتطلب عمومًا علاجا طبيا، واعتبارًا من بعد غد الخميس، ستنشر الوكالة تحديثات منتظمة حول تقارير ردود الفعل السلبية المشتبه بها على موقعها الالكترونى.

وكشفت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن ثماني وفيات أخرى لمرضى فيروس كورونا من قبل فريق طوارئ الصحة العامة الوطني بأيرلندا (Nphet) أمس، وكلها حدثت في يناير، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2616.

وصفت الدكتورة فيدا هاملتون، مسؤولة التجارب السريرية الوطنية فى المستشفيات ، الوضع في المستشفيات بأنه "مضغوط للغاية ولكنه يعمل" ، مع 312 مريضًا من كورونا في وحدة العناية المركزة. حتى الآن هذا الشهر، كان هناك 338 حالة وفاة من مرضى فيروس كورونا ، مقارنة بـ 171 في ديسمبر و 163 في نوفمبر.