أقنعة الوجه قد توقف انتشار كورونا وماذا عن محافظتها على معدل انتشار الفيروس؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - وجدت دراسة جديدة أن ارتداء أقنعة الوجه هي طريقة فعالة لوقف انتشار الفيروس التاجي.

ونشر في هذا السياق موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وقد وجد الباحثون في الولايات المتحدة ارتفاع بنسبة 10 في المائة في ارتداء القناع والذي ارتبط بزيادة ثلاثة أضعاف في احتمالات الحفاظ على رقم R أدنى من 1.

R هو العدد التقريبي للأشخاص الذين سينتقل إليهم الفيروس من شخص واحد مصاب. عندما تكون قيمة R أقل من 1 ، فهذا يعني أن الوباء يتقلص.

ومع ذلك، يحذر العلماء من أنه على الرغم من أن أغطية الوجه يمكن أن تساعد في السيطرة على انتقال كوفيد-19 في المجتمع ، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بديلاً عن تدابير كورونا الأخرى مثل التباعد الاجتماعي.

وقال الخبراء الأميركيون إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Lancet Digital Health ، تشير إلى أن المجتمعات التي لديها نسبة عالية من ارتداء القناع وكذلك المسافة الجسدية هي الأكثر احتمالاً لتكون قادرة على التحكم في انتقال العدوى.

وقد استخدموا نموذجاً حاسوبياً لتحديد التدخلات المطلوبة من أجل تقليل معدل R إلى أقل من 1 ، وما هو مطلوب من أجل اعتبار الوباء “تحت السيطرة”.

وجد العلماء أن احتمالات حدوث ذلك ترتفع 3.53 مرة إذا كانت هناك زيادة بنسبة عشرة بالمائة في ارتداء السكان لقناع الوجه.

وقال بن ريدر، من مستشفى بوسطن للأطفال وجامعة بوسطن، المؤلف المشارك للدراسة: “من النتائج المهمة التي استنتجناها من هذا البحث أن ارتداء القناع ليس بديلاً عن التباعد الجسدي.”

استخدم الباحثون استطلاعاً على الانترنت لجمع بيانات عن عادات تغطية الوجه من أكثر من 300,000 شخص في جميع الولايات الأمريكية الخمسين وواشنطن العاصمة بين الثالث من حزيران و27 تموز 2020.

وقاموا بمقارنتها بالبيانات المجهولة المصدر لمستخدمي الهواتف الذكية من Google التي تظهر أنماط الحركة. وقد تمت مشاركة هذه المعلومات فقط بعد موافقة المستخدمين.

يقول الباحثون إن الدراسة رصدية وبالتالي فهي غير قادرة على إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين ارتداء القناع وانتقال العدوى.

وقال غالبية الناس في الدراسة أنه “من المرجح جداً” ارتدائهم لقناع الوجه عندما يرتادون إلى السوبرماركت (84.6 في المائة) ولكن أقل من النصف (40.2 في المائة) صرحوا أنهم يرتدون قناع الوجه عند زيارة العائلة، في حين أفاد عدد قليل جداً من المستجيبين أنهم “من غير المرجح” أن يرتدوا قناعاً على الإطلاق” (4.7 بالمائة).

كانت نسبة ارتداء القناع هي الأعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً وما فوق (48 في المائة) وتنوعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، حيث تم العثور على أعلى نسبة من ارتداء القناع المبلغ عنه على طول السواحل والحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وكذلك في المدن.

يقول الباحثون إنه من الممكن أن يكون الأشخاص الذين تم استجوابهم كجزء من الدراسة أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات أخرى تقلل من خطر الإصابة بـكوفيد-19، مثل زيادة غسل اليدين، والذي لم يتم تناوله في الدراسة.

قالت الدكتورة كريستينا أستلي، وهي طبيبة وأخصائية في علم الأوبئة في مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد ، والمؤلفة المشاركة في الدراسة: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الاستخدام الواسع لأقنعة الوجه قد يساعد في السيطرة على انتقال السارس-Cov-2 (الفيروس الذي يسبب كوفيد-19).

“يواجه العالم الآن سلالة فيروسات تاجية أكثر قابلية للانتقال، وتكافح المستشفيات مع حالات جديدة ولا تزال برامج التطعيم قيد التنفيذ.

هناك حاجة الآن إلى التدخل لتخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية لدينا.

“يقدم هذا البحث دليلاً إضافياً على أن هذه التدخلات يجب أن تشمل ارتداء أقنعة الوجه لحماية أنفسنا بالإضافة إلى التباعد الجسدي.”