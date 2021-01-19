شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التحدى هو ضمان تطعيم جميع الدول بلقاح كورونا بحلول 7 ابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسوس مدير عام الصحة العالمية، إن هناك فرصة لكتابة قصة مختلفة تضمن وصول لقاحات كورونا للعالم أجمع، لتجنب أخطاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس أنفلونزا الخنازير H1N1.

وقال في بيان له، يعد تطوير واعتماد لقاحات آمنة وفعالة بعد أقل من عام من ظهور فيروس جديد إنجازًا علميًا مذهلاً ومصدرًا للأمل في أمس الحاجة إليه، حيث إن اللقاحات هي حقنة في الذراع نحتاجها جميعًا بالمعنى الحرفي والمجازي.

موضوع يوم الصحة العالمي هذا العام هو المساواة في الصحة..

وقال الدكتور تيدروس، إن التحدي الذي نواجهه هو ضمان إعطاء لقاحات كورونا في كل بلد بحلول موعد يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل، كرمز للأمل في التغلب على كل من الوباء وأوجه عدم المساواة.

وأضاف، سيكون لعمل الفريق المستقل للتأهب للوباء والاستجابة له ولجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية ولجنة الرقابة والاستشارات المستقلة لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية توصيات للدول الأعضاء.

وأضاف، أن ظهور السلالات المتغيرة سريعة الانتشار من فيروس كورونا يجعل طرح اللقاحات سريعًا وبشكل منصف أكثر أهمية، لكننا نواجه الآن الخطر الحقيقي المتمثل في أنه حتى عندما تجلب اللقاحات الأمل للبعض، فإنها تمثل عقبة أخرى للبعض الآخر نتيجة عدم المساواة بين من يملكون، ومن لا يملكون في العالم، من الصحيح أن جميع الحكومات تريد إعطاء الأولوية لتطعيم العاملين الصحيين لديها وكبار السن أولاً، لكن ليس من الصحيح أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في البلدان الغنية قبل العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان الفقيرة.

وأكد: سيكون هناك لقاح كافٍ للجميع، لكن في الوقت الحالي، يجب أن نعمل معًا كأسرة عالمية واحدة لإعطاء الأولوية لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض الشديدة والموت، في جميع البلدان.على مدى الأشهر التسعة الماضية، كان كل من مبادرةACT وكوفاكس COVAX يضعان الأساس لتوزيع اللقاحات ونشرها بشكل عادل.

وأوضح، لقد تغلبنا على الحواجز العلمية والحواجز القانونية و اللوجستية، والتنظيمية، لقد حصلنا على ملياري جرعة من خمسة منتجين، مع خيارات لأكثر من مليار جرعة إضافية، ونهدف إلى بدء التسليم في فبراير، أستغل هذه الفرصة لأشكر مؤسسة جافى Gavi لتوفير اللقاحات و تحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI

وأضاف، في الأسابيع الأخيرة سمعت من عدة دول أعضاء تساءلت عما إذا كان مبادرة كوفاكس COVAX ستحصل على اللقاحات التي تحتاجها، وما إذا كانت البلدان ذات الدخل المرتفع ستفي بالوعود التي قطعتها، مع بدء نشر اللقاحات الأولى، فإن وعد الوصول العادل معرض لخطر جسيم.حتى وهم يتحدثون لغ الوصول العادل، تواصل بعض البلدان والشركات إعطاء الأولوية للصفقات الثنائية، والتغلب على كوفاكس COVAX، ورفع الأسعار ومحاولة القفز إلى مقدمة قائمة الانتظار، مضيفا أنه تم توقيع 44 اتفاقية ثنائية العام الماضي، وتم بالفعل توقيع 12 اتفاقية على الأقل هذا العام.

ومما يزيد الوضع تعقيدًا حقيقة أن معظم الشركات المصنعة قد أعطت الأولوية للموافقة التنظيمية في البلدان الغنية حيث تكون الأرباح أعلى، بدلاً من تقديم ملفات كاملة إلى منظمة الصحة العالمية.قد يؤخر هذا عمليات تسليم COVAX ويخلق بالضبط السيناريو الذي تم تصميم COVAX لتجنب، مع الاكتناز، وفوضى السوق، والاستجابة غير المنسقة، والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي المستمر، مؤكدا، أنه لن تؤدي هذه الإجراءات إلا إلى إطالة أمد الوباء والقيود اللازمة لاحتوائه والمعاناة الإنسانية والاقتصادية.

إن المساواة في اللقاحات ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضرورة استراتيجية واقتصادية، قدرت دراسة حديثة أن الفوائد الاقتصادية

إنني أدعو جميع البلدان إلى العمل معًا في تضامن لضمان أنه خلال الأيام المائة الأولى من هذا العام، يتم تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن في جميع البلدان.

وأوضح أنه يجب علينا معًا تغيير قواعد اللعبة بثلاث طرق:

أولاً: ندعو البلدان التي لديها عقود ثنائية - ومراقبة التوريد - إلى التحلي بالشفافية بشأن هذه العقود مع مبادرة كوفاكس COVAX، بما في ذلك الحجم والتسعير وتواريخ التسليم.

ندعو هذه البلدان إلى إعطاء أولوية أكبر بكثير لمكان كوفاكس COVAX في قائمة الانتظار، ومشاركة جرعاتها الخاصة معCOVAX ، خاصة بمجرد تطعيم العاملين الصحيين لديها والسكان الأكبر سنًا، حتى تتمكن البلدان الأخرى من فعل الشيء نفسه.

ثانيًا: ندعو منتجي اللقاحات إلى تزويد منظمة الصحة العالمية بالبيانات الكاملة للمراجعة التنظيمية في الوقت الفعلي، لتسريع الحصول على الموافقات، كما ندعو المنتجين إلى السماح للبلدان ذات العقود الثنائية بمشاركة الجرعات مع كوفاكس COVAX، وإعطاء الأولوية لتزويد لمبادرة كوفاكس COVAX بدلاً من الصفقات الثنائية الجديدة.

ثالثًا: ندعو جميع البلدان التي قامت بطرح لقاحات كورونا إلى استخدام اللقاحات التي تلبي المعايير الدولية الصارمة للسلامة والفعالية والجودة، وتسريع الاستعداد للتوزيع.