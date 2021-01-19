وفيات كورونا في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 400 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مفوضة شؤون الصحة في الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 400 ألف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا حتى الأسبوع الجاري.

وأوضحت ستيلا كيرياكيدس، في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي أنه وبالنظر إلى المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى للفيروس، فإن أوروبا أبعد ما تكون عن الخروج من أزمة الوباء.



ووعدت كيرياكيديس أعضاء البرلمان الأوروبي بتقديم المزيد من المعلومات عن عقود التوريد التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع مصنعي اللقاحات.

وقالت إنها تلقت بوضوح دعوات من بعض البرلمانيين من أجل مزيد من الشفافية .