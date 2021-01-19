تمديد الإغلاق الجزئي بالمغرب لمواجهة كورونا المتحور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، لمدة أسبوعين إضافيين، تحسبا لانتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وبحسب بيان للحكومة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن الإجراءات ستظل سارية حتى 3 فبراير/شباط المُقبل.



وقالت إن هذا القرار يأتي إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، بعد ظهور سلالات جديدة في بعض الدول المجاورة للمملكة.



وأضاف أن قرار تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وختم البيان بالقول، إن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا على التراب الوطني.

وتهم هذه الإجراءات، إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم، بالإضافة إلى حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يومياً، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.

وبعد أسابيع من ظهورها في المملكة المتحدة، سجلت المملكة المغربية، الإثنين، أول حالة إصابة مُؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، فإن الحالة المُسجلة، اكتشفت بميناء طنجة المتوسط، شمال المملكة، لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مارسيليا الفرنسي.

وأورد البيان أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري العمل به في المغرب.

ولفت إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة؛ كما تم اتخاذ تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

وتبعاً لذلك، قررت السُلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من 19 يناير/ كانون الثاني الجاري مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذا المنع سيستمر إلى حين إشعار آخر لتضاف الدول المذكورة إلى جنوب أفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإياباً.

وبالموازاة مع ذلك، تُسجل المملكة في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً لعدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ نزل عدد الحالات النشطة إلى حوالي 16 ألف حالة، بعدما كانت الحالات تتجاوز في وقت سابق عتبة الـ30 ألفا.