شكرا لقرائتكم خبر عن كربوهيدرات الأعشاب البحرية تحميك من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أن الأعشاب البحرية المستخدمة في الطب الصيني التقليدي يمكن أن تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أجرى باحثون في الصين دراسة تظهر أن الكربوهيدرات الموجودة في الأعشاب البحرية تعيق نشاط إنزيم ضروري لتكرار متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم التاجي العامل الذي يسبب الإصابة بكوفيد 19 وتسمى الأعشاب البحرية- أيضًا "كون بو" في الصين- وتستخدم منذ فترة طويلة كنبات طبي في الطب الصيني التقليدي.

وبحسب ما نشر في دورية biorxiv العلمية وجد "كان دينج" من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين وزملاؤه أن السكاريد الخام المستخرج من الأعشاب البحرية يمنع تمامًا نشاط إنزيم يسمى 3C-like protease (3CLpro) يُعرف أيضًا باسم البروتياز الرئيسي، 3CLpro هو إنزيم موجود في فيروسات كورونا مسئول عن شق البروتينات الفيروسية إلى بروتينات ضرورية للنسخ الفيروسي والتكاثر.

قال الباحثون إن الدراسة تشير إلى أن عديد السكاريد الخام هذا يمكن أن يكون بمثابة مرشح محتمل لدواء للحماية من عدوى كورونا.

فهم آليات عدوى فيروس كورونا

منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في ووهان، الصين، في أواخر عام 2019، كان الباحثون يحاولون فهم الآليات المعدية لكورونا لمساعدتهم على تطوير علاجات فعالة مضادة للفيروسات.

أثبت الباحثون أن الخطوة الأولى في عدوى كورونا تتطلب بنية فيروسية سطحية تسمى بروتين سبايك، الذي يربط مستقبل الخلية المضيفة الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ومستقبله المساعد كبريتات الهيباران.



الأعشاب البحرية

قال الباحثون إن أعشاب الطب الصيني التقليدي تحتوي على السكاريد مع مجموعة كبريتات في نهاية سلسلته الجزيئية ، مما قد يمنح نشاطًا حيويًا كبيرًا.

واقترح الباحثون أنه إذا كان بإمكان كبريتات الهيباران الارتباط ببروتين السنبلة ، فإن عديد السكاريد الموجود في الطبيعة قد يرتبط أيضًا بهذا البروتين ويحتمل أن يمنع عدوى كورونا.

في الآونة الأخيرة ، ظهر أن مكونين من الأدوية العشبية الصينية التقليدية يثبطان 3CLpro في كورونا ويظهران أنشطة قوية مضادة للفيروسات في المختبر.