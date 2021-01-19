شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة لنمو فطر داخل الأوردة الدموية لأمريكى بسبب وصفة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت حالة هى الأولى من نوعها لنمو فطر داخل الأوعية الدموية لرجل، حيث نقل شاب أمريكي، إلى المستشفى بحالة طارئة، أمضى فيها 22 يوما، منها 8 أيام في العناية المركزة تحت إشراف طبي مباشر، حيث يتلقى علاجًا لفشل عضوي متعدد الأجهزة، ولا يزال يعالج بنظام طويل الأمد من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.

وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية، كان المريض البالغ من العمر 30 عامًا يأمل في تخفيف أعراض الاضطراب ثنائي القطب، والاعتماد على المواد الأفيونية عن طريق حقن الفطر في مجرى الدم، متبعًا فى ذلك وصفة غير علمية منتشرة على الإنترنت.

وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، ثم قام بتصفيته عن طريق سحبه من خلال "قطعة قطن" قبل حقنه في جسده، بعد أيام أصيب الرجل بالخمول والغثيان، وبدأت بشرته بالاصفرار، وبدأت بعدها أعراض الإسهال وتقيؤ الدم، حيث نقل على أثرها إلى المستشفى.

كما بدأت أعضاء الجسد بالفشل مثل الكلية والكبد، وتم نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة، حيث وجد اختبار الدم بكتيريا ميكروبية تحمل اسم "Brevibacillus"، وهي عدوى فطرية، الأمر الذى أكد للأطباء أن الفطر الذي حقنه الرجل لنفسه كان ينمو داخل الأوعية الدموية.

ونوهت المجلة العلمية إلى ضرورة التوعية الشاملة حول مخاطر المنشورات الصحية غير الدقيقة التي من شأنها أن تسبب الكثير من المشكلات الصحية.