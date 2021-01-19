شكرا لقرائتكم خبر عن نوفوستى: فاعلية لقاح كورونا الروسى "إبيفاك" 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك إن فاعلية لقاح "أبيفاك كورونا" تبلغ 100% وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من اختباراته السريرية، وأضاف إلى أن وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الإنسان ليس عاملا يحول دون تلقيه هذا اللقاح، موضحا أن "أبيفاك كورونا" يعزز مناعة الجسم وفقا لوكالة أنباء نوفوستى.

وأوضحت الهيئة أن التطعيم باللقاح المذكور، الذى تم تطويره فى مركز "فيكتور" العلمى فى مدينة نوفوسيبيرسك، والذى جرى تسجيله الرسمى فى أكتوبر الماضى، يقتضى بحقن جرعة منه مرتين مع فاصل زمنى يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وفى الوقت الحالى لا يزال "أبيفاك كورونا" يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية والتى يشارك فيها 40 ألف متطوع، بمن فيهن ذوو أعمار فوق 60 سنة ومصابون بأمراض مزمنة.

جدير بالذكر أن كان "سبوتنيك V" أول لقاح روسى مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره فى مركز "جاماليا" الطبى، وسجل من قبل وزارة الصحة الروسية فى أغسطس الماضى.