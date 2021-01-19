شكرا لقرائتكم خبر عن زيوت أعشاب الزعتر والمريمية اليونانية قد تساعد في الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في اليونان التأثيرات المضادة للفيروسات في الزيوت النباتية العطرية، وقال الفريق البحثي أن مزيجًا من الزيوت الأساسية من زعتر البحر الأبيض المتوسط ​​والمريمية اليونانية وعشبة فوذنج تيسي أظهرت نشاطًا رائعًا مضادًا للفيروسات ضد فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة التي نشرت في موقع medRxiv والتي شملت مرضى مصابين بفيروس كورونا الخفيف، أدى تناول خليط الزيت العطري إلى تحسن كبير في الأعراض العامة والمحلية.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة كريت وجامعة ديموقريطوس والمستشفى الجامعي العام في اليونان.

واقترح إلياس كاستاناس وزملاؤه أنه إذا تم التحقق من صحة النتائج في التجارب السريرية، فإن مزيج الزيت الأساسي (المسمى CAPeo) يمكن أن يوفر خيارًا جديدًا وغير مكلف لعلاج أعراض كورونا الخفيفة.

قال كاستاناس وزملاؤه إنه على الرغم من وجود بعض العلاجات الفعالة للمرضى في المستشفيات في وحدات العناية المركزة ، إلا أن الحاجة إلى علاجات غير مكلفة وآمنة وفعالة للمرضى غير المصابين بأمراض خطيرة خارج المستشفى لا تزال غير مستوفاة.

كتب الفريق: "وفقًا لذلك، تم تطوير استخدام الأدوية لمرشحين يعملون ضد إجراءات بروتين SARS-CoV-2 المعروفة أوالمتوقعة، بينما تم أيضًا اختبار المنتجات الطبيعية".

أثبت كاستاناس وزملاؤه مؤخرًا أن" كابيو" كان فعالًا في تقليل شدة ومدة الالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي لدى البشر.

أظهرت الدراسات في المختبر للأنفلونزا وفيروس الأنفلونزا البشري 14 (HRV14) أيضًا أن العلاج باستخدام CAPeo قد منع الانتقال النووي للبروتينات النووية الفيروسية وعطل نسخ البروتينات الفيروسية.

علاوة على ذلك، أبلغ الباحثون بالفعل عن سلامة إدارة CAPeo (1 مل / يوم من 1.5 ٪ CAPeo في زيت الزيتون البكر الممتاز) في كل من البشر والحيوانات.

وقال الباحثون "إنه يقدم خصائص رائعة مضادة للفيروسات ضد سلالات الإنفلونزا A و B و HRV14 ، في حين أنه آمن في كل من حيوانات التجارب والبشر."

الآن ، قام الفريق بتوسيع الدراسات السابقة لتشمل كورونا وقياس تأثيرات CAPeo على خلايا Vero E6 المصابة بالفيروس.

أجرى الباحثون أيضًا دراسة لإثبات المفهوم شملت 17 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا الخفيف.

وجدت الدراسة أن CAPeo قد مارس نشاطًا كبيرًا مضادًا للفيروسات ضد كورونا في خلايا Vero E6 بتركيزات مماثلة لتلك التي ذكرها الباحثون سابقًا.