شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة رفيقة السكون.. تناول 4 أكواب يوميا لصحة القلب ومداواة الجروح العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في القرن السابع عشر اعتقد الناس أن القهوة تغيب عقل من يشربها ، لذلك كانوا يحكمون بالموت على كل مَن يتناول ولو كوب صغير منها كعقاب شخصى، وليكون عبرة للجميع حتى لا يفكر أحد في تناولها كمشروب يومى، ومع مرور الوقت والتقدم العلمي أصبح بإمكان أي شخص شرب القهوة قدر ما يشاء، وبإضافة نكهات مميزة ومكونات لها فائدة صحية، لكن ما زال هناك كثير من الجدل حول مدى فائدة شرب القهوة على مدار اليوم

موقع Brightside قدم تقريرا عن فوائد شرب القهوة للجسم والحد الأقصى لعدد الأكواب التي يجب تناولها خلال اليوم.

القهوة مفيدة لصحة القلب :



القهوة لصحة القلب

اكتشف مجموع من العلماء الألمان أن مادة الكفايين تجعل خلايا الأوعية الدموية تعمل بشكل طبيعي، كما أنه يحسن عمل هذه الخلايا، ويعيد إليها نشاطها، وأن تناول أربعة أكواب يوميا من القهوة يحافظ على صحة القلب

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4 أكواب من القهوة يوميا لصحة الجسم

على مدار السنوات لاحظ الباحثون أن أولئك الذين يتناولون القهوة بشكل منتظم هم الأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسى، والجروح العميقة، وأيضا مرض السكري

وقد كشفت دراسة كبيرة أجراها خبراء أمريكيين لـ 400000 من الذين يشربون القهوة بشكل يومي هم أقل عرضة للتأثر بالأمراض التي تؤدى للوفاة عند الإصابة بها، على عكس أولئك الذين يتناولون القهوة على فترات متقطعة فهم أكثر تأثرا بهذه الأمراض مما يزيد حجم المخاطرة،

لكن نفس الخبراء أكدوا عدم المبالغة في شرب القهوة، فإنك إذا تناولت كما زائدا عن الحد منها يوميا قد تتحول كل هذه الفوائد إلى مخاطرة كبيرة لصحتك، فأكثر من ستة فناجين من القهوة تزيد من حجم المخاطرة بالإصابة بأمراض القلب بنسبة 22% وفقا. للدراسة



تناول القهوة بدون مبيض

قهوتك غير الصحية:

إذا كنت تتناول أكثر من ستة فناجين من القهوة بشكل يومي فلن يكون الكفايين وحده هو الذي يضر بصحتك بل أيضا ما تضيفه عادة إلى القهوة من سكر وما يسمى بالمبيض أو ال cream الذى يتضمن نسب عالية من السعرات الحرارية التي بدورها تؤدي إلى احتمالية الإصابة بأمراض صحية خطيرة، فالقهوة السادة تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري، إلا أن إضافة المبيض والطعوم المختلفة تزيد من مستوى السكر في الدم. ويمكنك حساب نسبة الكافيين في الكمية التي تتناولها يوميا واستهلاكك لنسبة الكافيين بالطرق الموجودة على الإنترنت