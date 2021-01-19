شكرا لقرائتكم خبر عن معمرة إيطالية 108 أعوام تحصل على لقاح كورونا بعد شهور من نجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امرأة إيطالية تبلغ من العمر 108 أعوام أصبحت واحدة من أكبر الأشخاص في العالم الذين يحصلون على لقاح فيروس كورونا، بعد شهور من نجاتها من الإصابة بفيروس كورونا، فقد تلقت فاطمة نيجريني ، التي من المقرر أن تبلغ من العمر 109 أعوام في 3 يونيو المقبل، حقنة التطعيم مع سكان آخرين في دار رعاية آني أزوري سان فاوستينو في ميلانو بإيطاليا، حسبما أكد صحفية ديلى ميل البريطانى.





قال وزير الصحة الإيطالية روبيرتو سبرانتسا: يمثل وصول اللقاح للسيدة المسنة ولجميع الضيوف والموظفين لحظة سعادة كبيرة وخطوة أولى نحو العودة إلى الحياة اليومية الهادئة داخل المنشأة.

كانت بدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر وقامت منذ ذلك الحين بتلقيح 1.15 مليون شخص.

جدير بالذكر أنه تم إعطاء لقاح أيضا لسامي موديانو، الناجي من الهولوكوست البالغ من العمر 90 عاما من روما، وفقا للرئيس الإقليمي وزعيم الحزب الديمقراطي يسار الوسط نيكولا زينغاريتي.

كما سجلت إيطاليا 82554 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ ظهور تفشي المرض في فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا والسادس في العالم. كما أبلغت البلاد عن 2.39 مليون حالة حتى الآن.