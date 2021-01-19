شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإنتاج الضخم للقاح الروسى الثانى ابيفاك كورونا بحلول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن الإنتاج الضخم للقاح إبيفاك كورونا الروسي المضاد لفيروس كورونا، سيبدأ في فبراير 2021، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.وأضافت: "سنبدأ الإنتاج الضخم للقاح ابيفاك كورونا Epivaccorona الذي طوره مركز Vector في فبراير 2021".

في 24 يوليو 2020، تلقى مركز أبحاث فيكتورVector لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية تصريحًا من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجارب إكلينيكية للقاح المضاد لفيروس كورونا على المتطوعين، تم تلقيح أول متطوع في 27 يوليو.

وأكدت الوكالة: اكتملت التجارب السريرية للقاح في 30 سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 أكتوبر أن اللقاح الذي طوره Vector قد تم تسجيله في 16 نوفمبر، أصدرت وزارة الصحة تصريحًا لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح على المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وصدر في 18 نوفمبر تصريح لإجراء اختبارات على 3000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.

تشير أحدث البيانات الروسية إلى 66.037 حالة وفاة على مستوى البلاد، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.

حتى الآن، تم تأكيد 3591.066 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، وتعافى 2978.764 مريضًا من المرض.