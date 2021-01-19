شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجرى تجارب على لقاح كورونا بالاستنشاق من خلال الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم معهد أبحاث الأنفلونزا ومقره بطرسبرج بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا التاجي من خلال رذاذ بالأنف على أساس فيروس الأنفلونزا.

قال متحدث باسم المعهد لوكالة تاس TASS الروسية، إن لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا يؤخذ من خلال رذاذ بالأنف، يقوم بتطويره معهد أبحاث الأنفلونزا، ومقره سانت بطرسبرج، أظهر فعاليته وسلامته خلال الاختبارات قبل السريرية.

وقالت الوكالة، يواصل معهد أبحاث الأنفلونزا Smorodintsev التابع لوزارة الصحة الروسية اختبارات ما قبل السريرية للقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن، موضحة أن النتائج كانت جيدة من حيث سلامته وكفاءته المناعية، وتجري الأبحاث لدراسة كفاءة اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا التاجي على نماذج حيوانية مختلفة.

وقالت الخدمة الصحفية للمعهد لوكالة تاس الروسية TASS في وقت سابق إن المعهد يقوم بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على أساس فيروس الأنفلونزا، يتم استخدام الفيروس الضعيف كناقل لنقل بروتينات فيروس كورونا والحث على الاستجابة المناعية، من المتوقع أن يكون اللقاح على شكل قطرات أو رذاذ للأنف.

وفقًا للمتحدث، من المتوقع الانتهاء من الاختبار قبل السريري في مايو 2021

وعلى صعيد آخر، يتلقى الجنود الروس في طاجيكستان الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم التطعيم بشكل مطلق على أساس طوعي.

قالت الخدمة الصحفية بالمنطقة العسكرية المركزية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدفعة الأولى المكونة من 1100 جرعة من لقاح فيروس كورونا تم تسليمها بواسطة طائرة إلى القاعدة العسكرية في طاجيكستان.

استخدم الأطباء العسكريون حاويات خاصة من "سلسلة التبريد" لنقل اللقاح، "بادئ ذي بدء، سيحصل العاملون الطبيون في المستشفى العسكري الروسي، والعسكريون في الخدمة القتالية، والقيادة والقوات المناوبة في القاعدة على اللقاح.