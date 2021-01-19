شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سلالة دانماركية جديدة من فيروس كورونا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء نوعا جديدا من سلالة فيروس كورونا الجديدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كانت شوهدت لأول مرة في الدنمارك و التي ارتبطت بحيوان المنك، وأدت إلى إعدام 17 مليونًا من الحيوانات في نوفمبر الماضى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.





يعود تاريخ هذا البديل الجديد، المعروف باسم L452R ، إلى العينات في وقت مبكر من شهر مايو 2020، وقد تم ربطه بتحورات متعددة للفيروس في مقاطعة سانتا كلارا، بما في ذلك حالة واحدة في غرفة طوارئ لمنشأة كايزر بيرماننت الطبية ، التي أصابت أكثر من 90 شخصًا وأدت إلى وفاة واحدة.

يرى العلماء أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد أكثر عدوى أم أنه أصبح من السهل التعرف عليه حيث تقوم المختبرات بإجراء تسلسل الجينوم، حيث يختلف البديل أيضًا عن النوع شديد العدوى الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة.

تم تحديد سلالة المملكة المتحدة، B 1.1.7. ، في كاليفورنيا وفقًا لتحليل صحيفة "ديلى ميل" البريطانية للبيانات الفيدرالية وبيانات الولاية، بينما يحذر مسئولو الصحة العامة من أن هذه السلالة ستصبح قريبًا السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة ، يقول الدكتور أنتوني فوتشي ، أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، إن التحذير يجب أن يكون "دعوة واضحة" للأمريكيين للحصول على التطعيم.

جدير بالذكر أنه تم تحديد البديل الجديد في مقاطعات ليك ولوس أنجلوس ومونو ومونتيري وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو وسانتا كلارا ودان دييغو وسان فرانسيسكو وسان لويس أوبيسبو، وقالت الدكتورة سارة كودي ، مديرة إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا ، في بيان: "يستمر هذا الفيروس في التحور والتكيف ، ولا يمكننا أن نخذل حذرنا" .