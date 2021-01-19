توابع كارثة كورونا.. 6 أشهر انخفاضا في متوسط العمر بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات جديدة أصدرها مكتب الإحصاءات الفرنسي، الثلاثاء، أن جائحة كورونا خلفت أثرا كبيرا على معدل الوفيات ومتوسط العمر خلال 2020.

وقال المكتب إن نحو 658 ألف شخص لقوا حتفهم عام 2020، بارتفاع بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2019.



وكانت الزيادة واضحة بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاماً، حيث ارتفع معدل الوفاة بنسبة 8.3%.

وأظهرت الإحصاءات أن معدل الوفاة كان مرتفعاً خصوصاً خلال الموجة الأولى من مارس/آذار حتى مايو/أيار، وخلال الموجة الثانية ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول.



هذا يعني أن الجائحة أثرت أيضاً على متوسط العمر، مما أسفر عن انخفاض متوسط العمر بواقع نحو 5 أشهر بين النساء و6 أشهر بين الرجال.

وأفاد المكتب أن متوسط العمر عند الولادة خلال عام 2020 تراجع إلى 85.2 عام بالنسبة للنساء و79.2 عام للرجال، بانخفاض كبير مقارنة بعام 2015، عندما كانت الإنفلونزا الشتوية السبب الأهم للوفاة.

كما سجل المكتب تراجعا بنسبة 34% في حفلات الزفاف العام الماضي، حيث أدت جائحة كورونا لإرجاء الكثير من الحفلات، ووصف المكتب التراجع بأنه "تاريخي".

وكانت فرنسا قد تضررت بصورة كبيرة من تفشي فيروس كورونا، وسجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة بالفيروس.