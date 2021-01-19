تراجع قياسي لإصابات كورونا في روسيا.. وارتفاع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني بتسجيلها 21734 إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و612 ألفاً و800 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعاً كبيراً بتسجيل 586 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 471 وفاة الإثنين، ليصل مجموع الوفيات إلى 66623 حالة.

ولفت المركز إلى تماثل 23262 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 3 ملايين و2026 شخصاً، مع انخفاض عدد الحالات النشطة إلى 544 ألفا و151حالة .