صحة ورشاقة

660 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة في فلسطين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية، مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 313 إصابة من مجمل الحالات الجديدة. 

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت. 

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 172417.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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