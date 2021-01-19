مطالب بسرعة تطعيم الأقليات ضد كورونا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا أطباء بريطانيون بارزون، الثلاثاء، إلى سرعة إعطاء الأولوية لمجموعات الأقليات العرقية، في الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19".

وقال مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للممارسين العامين، لصحيفة "ذا جارديان": "يساورنا القلق بسبب ما تظهره التقارير الأخيرة، والتي تفيد بأن الأشخاص المنتمين لمجتمعات الـ(BAME) وهم من ذوي البشرة السمراء والآسيويين والأقليات العرقية، ليسوا أكثر عرضة للتأثر سلبا بالفيروس فحسب، ولكنهم أيضا أقل احتمالا لقبول الحصول على اللقاح المضاد لكورونا عندما يتم طرحه عليهم".



وحث مارشال وزارة الصحة على إدراج "العرق" كعامل في تحديد الأولوية للحاصلين على اللقاح، لأن الأقليات تضرروا من الوباء بصورة غير متناسبة.

وقال إن الممارسين العامين يمكنهم استخدام حرية التصرف التقديرية، لتخصيص الجرعات وفقا لاحتياجات مجتمعاتهم المحلية.

كما دعا مارشال وخبراء آخرون في مجال الطب، إلى تنظيم حملات إعلامية في مجال الصحة، تكون مخصصة لمجتمعات الأقليات.

وقد أظهرت الدراسات أن الأقليات العرقية أكثر عرضة للوفاة من جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" بنحو الضعف تقريبا عن باقي المواطنين.