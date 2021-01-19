شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الإسرائيلي "قلقة" من احتمالية هجمات «سيبرانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتاب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل حالة من القلق والترقب تحسبا للتعرض لهجمات سيبرانية عن طريق شبكة الإنترنت، من شأنها أن تستهدف قواعد بياناتها ومشروعاتها البحثية، مثلما تعرضت جامعة بن جوريون العبرية في وقت سابق.

وحذر رئيس الإدارة السبرانية الوطنية يجال اونا من التعرض لتلك الهجمات وذلك في خطاب وجهه للجنة رؤساء الجامعات العبرية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست في تقريرها اليوم مقتطفات كن خطابه، حيث قال «اونا» إنه وفي ضوء التنبيهات المتكررة والحوادث «السبرانية» في القطاع الأكاديمي، يعرض التهديد السيبراني المتوقع إلى تعرض المؤسسات الجامعية إلى سيناريو يجسد ضررا حقيقيا ينال من جميع أنظمة التشغيل الإلكترونية، والذي يصل إلى درجة إصابة أنشطتها بالشلل، بالإضافة إلى مزيد من التخريب لأصول المعلومات أو حتى سمعة هذه المؤسسات.

وذكر أن الاتصال واسع النطاق بين المؤسسات الأكاديمية وغيرها من الهيئات والمنظمات يمكنه أن يشكل خطورة على الهيئات الأخرى، وربما يؤدي إلى وقوع مسؤولية قانونية.

ونصح «اونا» المؤسسات الأكاديمية بالتأهب على نحو مناسب لدعم جهود الدفاعات السيبرانية ا، فيما يتعلق بالموارد ورأس المال البشري والعمليات الإلكترونية لضمان المرونة والاكتشاف المبكر والأجواء والتعافي .

كما نصح المسؤول بضرورة تعاون المؤسسات الأكاديمية مع الإدارة السيبرانية الوطنية في سلسلة من الإجراءات من بينها عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة والاستعداد للأوضاع القصوى، والتدريبات، إلى جانب وضع خطة لتنمية الوعي للكشف عن نقاط الضعف في الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الخطاب بعد 11يوما من الهجوم السيبراني الذي استهدف جامعة بن جوريون بالنقب، مما أدى إلى تعطل عدد من أنظمة التشغيل.