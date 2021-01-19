روبوت ياباني يفحص كورونا.. النتيجة خلال 80 دقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تابع وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا عرضا لنموذج روبوت يجري فحوص الكشف عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويمكن للروبوت عرض النتائج خلال نحو 80 دقيقة بعد أن يستخدم ذراعا آلية في أخذ عينة من الأنف.

وقالت شركة كاواساكي هيفي إنداستريز التي صنعت هذا النظام الآلي إن من الممكن وضعه في حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الاستادات ومدن الملاهي وغيرها من أماكن التجمعات.





وقال نوريهيسا للصحفيين خلال العرض: "بالنظر إلى الاتجاه العالمي، نحتاج إلى زيادة عدد من يخضعون للفحص والطلب على الفحص الوقائي في ازدياد".

ولم يبدأ التطعيم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا في اليابان بعد.



وذكرا تامورا أن استخدام أنظمة الروبوت في الفحص قد يسهم في الحفاظ على القوى العاملة في المجال الطبي وكذلك زيادة الدقة بشكل عام.

ونموذج الروبوت الذي عُرض، الثلاثاء، يستخدم ذراعا آلية يحركها البشر لأخذ العينات وإجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) ويمكنه إجراء فحوص على ما يصل إلى ألفي عينة كل 16 ساعة.

وقال سوجا إن حكومته تهدف إلى التصريح بأول لقاح للوقاية من كوفيد-19 وبدء التطعيم بحلول نهاية فبراير شباط أي بعد شهور من اتخاذ هذه الخطوات في العديد من الدول الأخرى.



