المهاجرون من واتساب تحت الرقابة المشددة.. تليجرام يحذر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت أزمة تحديث واتساب الباب أمام تطبيق تليجرام لمضاعفة عدد مستخدميه بنسبة 500%، ما دفعه لفتلرة المستخدمين الجدد.

ونجح تطبيق تليجرام للمراسلات الفورية في أن يصبح القبلة الأولى للمهاجرين من تطبيق "واتساب" خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" فإن المدير التنفيذي للتطبيق، أعلن أنه قد تم حظر مئات الدعوات للعنف، التي انتشرت بين المشتركين الجدد للتطبيق خلال الأسابيع الماضية، قبيل حفل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونقل الموقع تصريحات لـ"بافل دوروف"، أكد بها أن تطبيقه يسمح بدعوات المناقشات السلمية، ولن يتهاون مع أي دعوات للعنف والتطرف يتم رصدها عليه.

وحذر "دورودف" على حسابه الرسمي قام بنشره على تطبيق "تليجرام"، من عواقب تجاوز القوانين العامة للتطبيق.

ويواجه تطبيق "واتساب" موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، بعد فرض "سياسة خصوصية" جديدة على مستخدميه البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم، وتخييرهم بين الموافقة عليها، أو توديع خدمتها للمراسلات الفورية.

فقد سجل تطبيق "تليجرام" ارتفاعا ضخما في عدد مستخدميه بنسبة تصل لـ 500%، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتقول الصحيفة إن تليجرام شهد ارتفاعا بعدد مستخدميه خلال 72 ساعة، بانضمام ما يصل لـ25 مليون مستخدم جديد، من الهاربين من استخدام واتساب.