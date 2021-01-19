شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو وstc تعلنان إطلاق «الدمام 7» أحد أقوى 10 حواسيب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، ومجموعة stc اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حاسوب جديد فائق السرعة، يحمل اسم «الدمام7»، ويعد من بين أقوى عشرة حواسيب في العالم، ويتيح فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزّز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار.

ويُعد إطلاق الحاسوب خطوة متقدمة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في أرامكو السعودية، التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة، وتعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم الأرض.

وجرى تطوير الحاسوب في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع شركة solutions، التابعة لمجموعة stc، وشركة كراي، التابعة لشركة هيولت باكارد إنتربرايز، حيث تم تزويد «الدمام 7» بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها.

ومن المقرر أن يسهم الحاسوب الذي حمل اسم «الدمام 7» تيمنًا بأول بئر نفطية مكتشفة في المملكة، في تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج التقليدية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وخوارزميات المحاكاة والتَعلُّم العميق المتقدمة، حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلًا، مما يحسّن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما، وفي ذات الوقت الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير، فضلًا عن تعزيز عملية اتخاذ القرار في مجال التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في الإنتاج وتخصيص الموارد.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن هذا الحاسوب الفائق السرعة الذي يستمد اسمه من أول بئر نفطية تم اكتشافها بالمملكة في عام 1938م، يعد الأكثر قوة على مستوى الشرق الأوسط، ومن بين الأبرز عالميًا، وقد تم تصميمه لتلبية المتطلبات الفريدة لأرامكو السعودية، فهو يربط التاريخ العريق للشركة والمملكة في التنقيب، بحاضرنا المزدهر في قطاع الطاقة الذي يعتمد الاستثمار في مجال التقنية أساسًا لبلوغ المستقبل والريادة فيه».

وأضاف الناصر: «سيساعدنا حاسوب» الدمام 7 «العملاق في استراتيجيتنا طويلة المدى في مجال الاكتشاف والاستخلاص في قطاع التنقيب والإنتاج، فالبيانات الهائلة التي جمعناها على مدى أكثر من 80 عاما، سيمكننا الحاسوب الجديد من اختصار وقت معالجتها من عدة أيام إلى ساعات فقط، وستسهم هذه التقنية في تحقيق اكتشافات جديدة وتعزيز كفاءة الاستخلاص، وفي ذات الوقت الحد من التكاليف، كما سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلي على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات».

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، ناصر بن سليمان الناصر، إلى أن تدشين مركز بيانات الحاسوب الفائق في أرامكو السعودية سيؤدي لفتح آفاق جديدة في مجال التنقيب، وسيكون له أثر كبير على رقمنة البيانات والجودة، وهذا يتوافق مع خطط التحول الرقمي على مستوى البلاد في المستقبل، منوهًا بفخر المجموعة بالعمل مع الكفاءات المحلية لتأسيس مركز «الدمام 7».