صحة ورشاقة

أسباب ومخاطر الشخير.. انتبهوا لكبر حجم اللسان!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ 3 دقائق

الشخير اثناء النوم

قالت الجمعية الألمانية لطب الباطنة إن الشخير لا يعد مزعجا فقط، بل قد يكون خطيرا أيضا.

وأوضحت الجمعية أن الشخير له أسباب عدة تتمثل في السِمنة والربو والإفراط في شرب الكحول وضيق المسالك التنفسية ووجود بوليبات في الأنف والحلق.

وأضافت أن الشخير قد يرجع إلى أسباب خلقية مثل كبر حجم اللسان وصغر حجم الفك السفلي وطول لهاة الحلق.

وأشارت الجمعية إلى أن الشخير يستلزم استشارة الطبيب إذا كان صوته عاليا للغاية أو متقطعا؛ حيث إنه يرفع حينئذ خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومن ثم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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