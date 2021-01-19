صحة ورشاقة

سلالة كورونا الجنوب أفريقية أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل خبراء في علم الجينوم بجنوب أفريقيا إلى أن السلالة الجديدة من فيروس أكثر قابلية للعدوى عن السلالات السابقة.

 وأدت السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى حدوث طفرة في أعداد حالات الإصابة في البلاد.

واعتبر الخبراء أن هذه السلالة أكثر قابلية للعدوى بنسبة نحو 50% عن السلالات السابقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الثلاثاء، عن سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض "كوفيد-19" بجنوب أفريقيا، القول إن السلالة الجديدة التي تحمل اسم "501 - في 2"، والتي تم التعرف عليها في الشهر الماضي، "يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة" عن سابقاتها من السلالات.

وأضاف عبد الكريم أن البيانات أظهرت في الوقت نفسه أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو في وفاته.

وكانت حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب أفريقيا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة.

يشار إلى أن السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا تتسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات في البلاد، ومثل السلالة التي ظهرت في المملكة المتحدة، يبدو أنها أكثر انتشارا من السلالات السابقة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا