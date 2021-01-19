شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة كازاخستان لتطعيم المواطنين بلقاح سبوتنيكv الروسى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أليكسي تسوي وزير الصحة الكازاخستاني في اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، إن سلطات كازاخستان تخطط لبدء تلقيح المواطنين بلقاح سبوتنيكV الروسي لفيروس كورونا في الأول من فبراير، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقالت الوكالة، إنه من المقرر توقيع اتفاقية بين مجمع كاراجاندا Karaganda الصيدلاني، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتوريد الدفعة الأولى - 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V لفيروس كورونا، في 20 يناير، من المقرر إصدار تصريح استيراد محدد المدة، وبدءًا من 1 فبراير، هناك خطط لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا للفئات العمرية المناسبة.

وبحسب تسوي، سيتم التطعيم على مراحل، مع مراعاة توفير اللقاح، في المرحلة الأولى، من المخطط تلقيح أطباء مستشفيات الأمراض المعدية والخدمات الطبية الطارئة ووحدات العناية المركزة وغرف الاستقبال بالمستشفيات وموظفي الخدمات الصحية والوبائية، سيتم تطعيم معلمي المدارس والمحاضرين الجامعيين في المرحلة الثانية، في وقت لاحق، من المتوقع أن يغطي التطعيم الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وبعض الفئات الأخرى، توجد خطط لتطعيم ما يصل إلى 6 ملايين شخص في كازاخستان بحلول نهاية العام.

وأكدت الوكالة، إنه تم إطلاق لقاح سبوتنيك SputnikV الروسي لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2020، ومن المقرر تصنيع مليوني جرعة للقاح على مراحل.