شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 أسئلة بعد ختان الأطفال.. اعرفى إجابتها وإزاى تتعاملى مع طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ختان الذكور من الأمور الضرورية بعد ولادتهم كما أن له فوائد صحية أبرزها تقليل مخاطر التهابات المسالك البولية المبكرة خلال السنة الأولى من العمر، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المنقولة جنسيًا، ولكن قد يتعرض الطفل للتزيف والالم وتختار الأمهات فى التعامل معه.

لذلك يقدم الخليج 365 أبرز 5 أسئلة بعد ختان الاطفال واجابتهم وفقا لدراسة نشرها موقع مستشفى تكساس هيوستن للأطفال texaschildrens

يشعر بالضيق بعد الختان فهل هذا طبيعي؟

نعم من الطبيعي أن يبكي المولود الجديد ، خاصة في الـ 24 ساعة الأولى بعد العملية، هذا يوم عظيم بالنسبة له قد يكون لبعض الأطفال تغيير في أنماط التغذية أو النوم ، بينما قد يكون البعض الآخر أكثر إزعاجًا بشكل عام. لابأس.

يمكنك إعطاؤه أدوية لتخفيف الألم ولكن تحت اشراف الطبيب

متى يمكنني البدء في الاستحمام مرة أخرى؟

خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد العملية ، يوصى بالاستحمام بالإسفنج بعد ذلك ، يمكنك استئناف استحمام مولودك الجديد في حوض من الماء الدافئ.

إذا وصل البراز إلى الشق، صب الماء الدافئ والصابون فوقه واتركه حتى يجف. يرجى تجنب حك موقع الشق.

أستطيع أن أرى شيئًا أحمر في حفاضه، هل ذلك مقلق؟

من الطبيعي رؤية بضع قطرات من الدم في الحفاض خلال الأيام الثلاثة الأولى، إذا لاحظت نزيفًا نشطًا، أو لاحظت وجود أكثر من ملعقة صغيرة من الدم في الحفاض ، يرجى الذهاب للطبيب.

متى ستبدو طبيعية؟

قد يستغرق التعافي تمامًا بضعة أسابيع، الكدمات في قاعدة القضيب وكيس الصفن ليست غير معتادة ويجب أن تختفي قريبًا سيكون لقضيبه عدة مناطق من القشور الخضراء / الصفراء، وهي علامة طبيعية على الشفاء.

نوصي باستخدام الفازلين أو كريم المضاد الحيوي حول الجرح بعد الـ 24 ساعة الأولى ، وعلى الجزء العلوي من القضيب للمساعدة في الحساسية والشفاء.

متى يجب علي القلق؟

إذا رأيت أيًا من العلامات التالية ، فاطلب المساعدة الطبية:

1:نزيف نشط أو مفرط ، أو نزيف من الدم.

2:احمرار شديد أو تورم في القضيب أو كيس الصفن.

3:حمى.