 اسرع نظام تخسيس برجيم روزماري البريطاني الشهير

بيروت - نادين محمد - يبحث الكثير من الاشخاص عن اسرع نظام تخسيس من اجل تخسيس الوزن في مدة قصيرة جداً. ولهذا يلجأ بعضهم الى اتباع حمية روزماري البريطانية الشهيرة. وهي تقوم على تناول طعام يحتوي على نسبة قليلة من الدهون وذات مؤشر غليسيمي منخفض. كما من الضروري في حال اختيارها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهكذا فإنها تشكل اسرع نظام تخسيس صحي يمكن الاعتماد عليه من اجل حرق الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة.

قواعد الرجيم

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قبل اختيار اسرع نظام تخسيس باتباع رجيم روزماري لحرق الدهون وخسارة الوزن، من المهم جداً التعرف على ابرز قواعده.

- يجب تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وذات المؤشر الغليسيمي المنخفض.

- من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً او 30 دقيقة 5 مرات اسبوعياً.

- يمكن تناول الاسماك الدهنية وعصيدة الشوفان واللحوم الحمراء الخالية من الدهون لكن باعتدال.

- من المهم تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف.

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- ينصح بتناول الحبوب الكاملة مثل الارز البني والخبز الاسمر والشوفان.

- يمكن شرب الشاي او القهوة او الخلاصات النباتية لكن باعتدال ومن دون اضافة السكر.

- خلال اتباع هذا الرجيم يجب استهلاك 1200 سعرة حرارية فقط يومياً على ان يتم توزيعها على 3 وجبات اساسية.

- بعد ملاحظة انخفاض الوزن من الممكن تناول 1400 سعرة يومياً مع اضافة كمية صغيرة جداً من الحلويات.

- يمكن اعتماد هذا الرجيم لمدة غير محددة حتى تتم خسارة الكيلوغرامات الزائدة.





برنامج الرجيم

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يعتبر رجيم روزماري اسرع نظام تخسيس يمكن اعتماده بسهولة. ومن اجل هذا ينصح بتطبيق هذا البرنامج مع امكانية استبدال بعض المكونات بأخرى صحية.

الفطور. بيضة مسلوقة، كوب من الشاي غير المحلى، حبة فاكهة موسمية صغيرة.

وجبة خفيفة. حبتان من فاكهة موسمية او كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى مع الفواكه مثل التوت والفراولة.

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الغداء. قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون ملح او دهون، ملعقة مايونيز صغيرة جداً، طبق من السلطة المشكلة الصحية.

وجبة خفيفة، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المطهوة على البخار او المشوية، ملعقتان كبيرتان من الارز البني المطهو على البخار، كوب من حبوب الفاصولياء المسلوقة.

فوائد الرجيم

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عند تطبيق هذا الرجيم البريطاني الشهير من الممكن الحصول على الكثير من الفوائد.

- تحتوي وجباته على الكثير من المكونات الغذائية الاساسية.

- يشجع على ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً عند ملاحظة خسارة الوزن بسرعة.

- يحتوي على الحليب ومنتجاته التي تعتبر ضرورية جداً لصحة الكثير من اعضاء الجسم وخصوصاً العظام والاسنان.

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- تحتوي الكثير من اطباقه على نسبة مرتفعة من الالياف وهذا يعني انها تحفز عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع وتكبح الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- لا تحتوي اصنافه على نسبة مرتفعة من الدهون وهذا ما يساعد على الحماية من الامراض الخطرة.

- يمكن تحضير اطباقه بطريقتي الشواء والسلق الصحيتين.

مضار الرجيم ​

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قبل اختيار تطبيق اسرع نظام تخسيس برجيم روزماري الشهير يجب ايضاً التعرف على بعض المضار والاعراض الجانبية التي يمكن ان تترتب عليه.

- يمكن بعض المنتجات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ان تكون مصدراً للسكريات والسعرات الحرارية. ولهذا يجب اختيار الاصناف بدقة.

- من الخطأ اتباع هذا الرجيم في حالات الحمل والرضاعة والمعاناة من امراض مزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط ومستوى الكوليسترول الضار. ولهذا ينصح باستشارة الاختصاصيين قبل اتباع اسرع نظام تخسيس ببرنامج روزماري البريطاني.

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