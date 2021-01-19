مخاطر فيروس كورونا عند الإصابة بمرض السكري

بيروت - نادين محمد - من غسل يديك إلى الحفاظ على المسافة وارتداء أقنعة الوجه، يحتاج الجميع إلى اتخاذ خطوات لتجنب فيروس كورونا، فيعد الأشخاص المصابون بداء السكري ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم. لكن يمكن أن يصاب مرضى السكري بمرض أكثر خطورة إذا أصيبوا بكوفيد 19 به، فيمكن أن يتعارض ارتفاع نسبة السكر في الدم مع قدرة الجسم على مقاومة العدوى. قد يستغرق الأمر أيضًا وقتًا أطول حتى يتحسن جسمك.

يعتقد بعض الخبراء أن الفيروسات قد تزدهر في الجسم عندما يرتفع جلوكوز الدم، ويمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا مرضت بفيروس كورونا.

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ماذا تفعلين لتحمي نفسك؟

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لتقليل فرص إصابتك بالمرض إليك مجموعة من القواعد عليك اتباعها.

اغسلي يديك كثيرًا بالماء والصابون، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.

حافظي على مسافة بينك وبين الآخرين. حاولي أن تبقي على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين.

ارتدي قناعًا من القماش للوجه عندما تكونين بالخارج. تجنبي الأماكن التي لا يرتدي فيها الناس أغطية للوجه.

حاولي ألا تلمسي عينيك وأنفك وفمك.

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للمساعدة في الحفاظ على سلامتك والسيطرة على مرض السكري لديك:

اختبار السكر في الدم وتتبعه، وتناول الدواء أو الأنسولين.

قومي بتخزين الأدوية الموصوفة طبيًا والأنسولين.

حافظي على زياراتك المنتظمة. اتصلي على الفور إذا كنت قلقة بشأن مرض السكري أو كنت تشعرين بالمرض.

اعتني بصحتك العقلية. الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص غير المصابين به. افعلي الأشياء التي تجعلك سعيدة.

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إذا مرضت بفيروس كورونا وشعرت بأنك بدأت تظهر عليك أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس والإرهاق وآلام العضلات أو الجسم والتهاب الحلق والصداع وفقدان التذوق والشم؛ فاتصلي بطبيبك.

احذري ضغط الدم

وفقاً لموقع "WebMD" يمكن أن يرفع COVID-19 ضغط الدم لديك فقط تأكدي من تناول الأدوية الخاصة، واسألي طبيبك عما إذا كان يجب عليك مراقبة ضغط الدم في المنزل أو تغيير الأدوية التي تتناولينها.

تحققي من نسبة السكر في الدم بشكل متكرر إذا كنت مريضة.

اتصلي بطبيبك إذا ظل أعلى من 250 مجم / ديسيلتر. إذا انخفض مستوى السكر في الدم عن 70 ملجم / ديسيلتر.

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