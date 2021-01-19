شكرا لقرائتكم خبر عن الشوكة العظمية تظهر بالفم أيضا..اعرف أسبابها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشويكات العظمية هي نتوءات عظمية أو نتوءات تظهر على طول الحواف أو فوق العظام، قد تنمو النتوءات العظمية بعد تلف العظام ، أو بعد فقدان العظام مثل ذلك الناتج عن هشاشة العظام عادةً ما تنمو النتوءات العظمية حيث تلتقي العظام، مثل الركبتين والعمود الفقري والوركين والقدمين، ولكن وفقا لتقرير لموقع healthline قد تنمو الشوكة العظمية في الفم خاصة بعد خلع الأسنان أو أنواع أخرى من جراحة الفم.

أعراض نمو الشوكة العظيمة في الفم

النتوءات العظمية التي تحدث في أجزاء أخرى من الجسم قد لا تسبب أعراضًا ملحوظة ولكن الأشواك العظمية التي تنمو في الفم يمكن أن تكون ملحوظة تمامًا.

تشمل أعراض شوكة عظم الفم ما يلي:

خشونة على لثتك، جزء أبيض يشبه العظم عالق في لثتك، ألم في فمك، عدم الراحة (قد تشعر بوجود قشور صغيرة وحادة عالقة في منطقة واحدة من لثتك)، علامات العدوى مثل صداع الراس، حمى، صديد، احمرار، التهاب.

أسباب شوكة عظام الأسنان

هناك العديد من الإجراءات الفموية المحتملة التي قد تتسبب في تكوين أشواك عظام الأسنان في فمك.

بعد إجراء العمليات يبدأ العظم المحيط بشكل طبيعي في الالتئام لكن في بعض الحالات، تبقى أجزاء من العظام في مكان الجراحة حينها يرسل الجسم شظايا العظام هذه بعيدًا عن العظم المندمج وتخرج من جسمك عبر اللثة.

اسباب تكون الشوكة العظمية بالفم

خلع الأسنان: وهو إزالة سن أو أسنان من عظام الفك.

زرع الأسنان: جراحة زراعة الأسنان هي استبدال جذور السن بعمود معدني على شكل برغي ، ووضع أسنان صناعية على هذه القوائم حيث يتم زرع الأعمدة المعدنية في عظم الفك.

خزعة عظم الفم: إذا كنت تخضع للاختبار أو العلاج من سرطان عظام الفم أو اللثة ، فقد يحتاج طبيبك إلى أخذ خزعة، و هي إزالة العظام أو الأنسجة من الجسم بإبرة صغيرة أو سكين يمكن للخزعة الكشف عن وجود خلايا غير طبيعية ، مثل تلك التي تسبب السرطان.

طرق علاج شوكات عظام الفم

يوصي العديد من أطباء الأسنان بإزالة الأشواك العظمية من اللثة للوقاية من العدوى أو علاجها ولتعزيز فرص الشفاء بشكل أسرع.