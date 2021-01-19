شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تؤكد الإصابة بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد عضو مهم في جسم الإنسان وهو مسؤول عن إزالة السموم وتنقية الدم ويمكن أن يؤدي ضعف الكبد إلى زيادة السموم في الجسم كما يمكن أن يتسبب استهلاك الكحول في تلف الكبد، وو يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى حالة من ترسب الدهون في الكبد تُعرف هذه الحالة بمرض الكبد الدهني الكحولي ومع ذلك ، قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا لأن ترسب الدهون هذا يمكن أن يحدث أيضًا للأشخاص الذين يستهلكون كمية أقل من الكحول أو لا يتناولونه على الإطلاق تُعرف هذه الحالة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، حسبما ذكر موقع time now news.

ولا يجب التغاضي عن مرض الكبد الدهني غير الكحولي حيث يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات مثل تندب أنسجة الكبد، والمعروف باسم تليف الكبد، أيضًا ، إذا تطور المرض، فقد يكون مهددا للحياة نظرًا لأن معظم الكبد يتكون من الماء، لذا تأكد من الحفاظ على تناول الكثير من الماء بما يكفي للحفاظ على صحة الكبد والجسم.

أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي

ألم في الباطن، اليرقان، استسقاء، إعياء، نزيف داخلي.

الأسباب الشائعة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي

ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، داء السكري، الحمل، استخدام الكورتيكوستيرويدات، مستويات الكوليسترول غير الصحية.

علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي

تشمل طرق العلاج الشائعة استشارة أخصائي طبي والعمل من أجل العلاج المناسب ومع ذلك ، فإن توصيات العلاج الطبي تشمل في الغالب تشجيع إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة حيث لا يوجد دواء محدد متاح لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

نصائح لكبد صحي

- التخلص من الدهون الزائدة في الجسم عن طريق فقدان الوزن. تتبع وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. يمكن أن يساعد هذا في تحسين الكبد ، وكذلك صحة قلبك.

- اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

- الامتناع عن استهلاك الكحول.

- استمر في فحص ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.

- تأكد من الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة لمدة ساعة أو نصف على الأقل بانتظام.