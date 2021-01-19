المغرب يسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أسابيع من ظهورها في المملكة المتحدة، سجلت المملكة المغربية أول حالة إصابة مُؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، فإن الحالة المُسجلة، اكتشفت بميناء طنجة المتوسط، شمال المملكة، لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مارسيليا الفرنسي.



وأورد البيان أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري العمل به في المغرب.

ولفت إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة؛ كما تم اتخاذ تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

وتبعاً لذلك، قررت السُلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من 19 يناير/ كانون الثاني الجاري مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذا المنع سيستمر إلى حين إشعار آخر لتضاف الدول المذكورة إلى جنوب أفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإياباً.

وبالموازاة مع ذلك، تُسجل المملكة في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً لعدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ نزل عدد الحالات النشطة إلى حوالي 16 ألف حالة، بعدما كانت الحالات تتجاوز في وقت سابق عتبة الثلاثين ألفا.