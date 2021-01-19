شكرا لقرائتكم خبر عن هل تريدين حواجب سميكة وحادة؟ استخدمى زيت جوز الهند لتعزيز نموها ومنع تساقطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحواجب السميكة هدفًا للعديد من الفتيات والسيدات نظرًا للمظهر الرائع الذى تضيفه للوجه، فهناك فتيات ينعمون بحواجب سميكة طبيعية بينما يبحث آخرون عن الوصول لهذا الشكل من الحواجب التى ليست لديهم، ويعتبر زيت جوز الهند علاج فعال لزيادة كثافة الحواجب وتعزيز نموها وظهورها بالشكل المطلوب إلا أنه لا يتمتع بالشهرة مثل علاجات أخرى، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

ويؤكد خبراء التجميل أن زيت جوز الهند مفيد لنمو الحواجب ويزيد من كثافتها لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التى ليست فقط مفيدة للبشرة بل للشعر أيضًا، حيث يعمل على ترطيب البشرة وتقوية شعر الرأس والحواجب.

فوائد زيت جوز الهند للحواجب: 1- يمنع زيت جوز الهند تساقط شعر الحواجب

اكتشف باحثون أن زيت جوز الهند يمكن أن يؤدى إلى تكثيف الحواجب ومنع تساقطها، حيث ضعى القليل منه يوميًا بعد الاستحمام وقبل النوم لتحصلى على حواجب سميكة، كما أن لزيت جوز الهند خصائص مقاومة للشيخوخة.

2- يمكن لزيت جوز الهند إصلاح الجروح الناتجة عن استخدام الخيط

يساعد زيت جوز الهند فى تفادى الجروح أثناء استخدام الخيط على وجهك من خلال وضعه على البشرة قبل استخدام الخيط بدلًا من وضع كريم أو مرطب وقتها سيكون جلد البشرة أكثر عُرضة للجروح بالخيط، وفى حال التعرض لجروح يتم وضع زيت جوز الهند عليها فورًا وتكرار وضعه على فترات منتظمة لتعزيز الشفاء بشكل أسرع.

3- يحافظ زيت جوز الهند على ترطيب البشرة لفترة طويلة

يعتبر زيت جوز الهند أفضل مرطب طبيعى لحماية الجلد من الجفاف الذى يؤدى إلى ظهور قشرة الحاجب أو تقشر الجلد حول الحواجب، لذلك يجب وضعه بانتظام لتحسين المظهر والحفاظ على ترطيب البشرة.