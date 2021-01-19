شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب تساقط الشعر بعد العمليات الجراحية؟..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق الكثيرين، والسبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر بعد الجراحة هو تساقط الشعر الكربي، وهي حالة ناتجة عن اضطراب دورة بصيلات الشعر الطبيعية، ومن الطبيعى أن يفقد أي شخص ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، قد تتسبب بعض الأحداث الصحية ، مثل العمليات الجراحية أو الحالات الطبية الأساسية ، في عدم إنتاج بصيلات الشعر للشعر كما ينبغي.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الخبر السار هو أنه في حين أن تساقط الشعر بعد الجراحة أمر ممكن ، فإنه عادة ما يكون مؤقتًا.

ما الذي يسبب تساقط الشعر بعد الجراحة؟

في دورة الشعر النموذجية، تمر بصيلاتك بعملية نمو تستمر لبضع سنوات في كل مرة لا تنتج بصيلات الشعر شعيرات جديدة باستمرار فهي تدور خلال مراحل الراحة المعروفة باسم telogens وهو شكل من أشكال فقدان الشعر المؤقت الذي يحدث عادة بعد الاجهاد او الصدمة او الاحداث المؤلمة، وعادة مايحدث في الجزء العلوي من فروة الرأس ، وأشهرها على الاطلاق فقدان الشعر الكربي بعد الولادة، وفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية ، وتشير التقديرات إلى أن 10 إلى 20 % من بصيلات شعرك في حالة راحة أو تيلوجين في أي وقت، وإذا كانت نسبة الشعر الكربي أكبر من 20٪ ، فهذا مؤشر على تساقط الشعر الكربي ، وهو أحد أكثر أشكال تساقط الشعر شيوعًا.

ويمكن للجراحة أحيانًا أن تضع بصيلات الشعر في حالة راحة أطول من المعتاد بدلاً من ظهور بقع صلعاء كبيرة مرتبطة بالثعلبة البقعية.

​أسباب تساقط الشعر بعد العمليات الجراحية

ضغط عصبى: العمليات يمكن أن تضع جسمك وعقلك تحت ضغط كبير، وفقًا لجمعية الجلد الأمريكية ، ومن المرجح أن يحدث تساقط الشعر بعد حدث مرهق كبير من هذا النوع في غضون 3 إلى 6 أشهر.

يحتاج جسمك إلى بعض العناصر الغذائية لنمو الشعر: البيوتين، حديد، الزنك، بروتين، قد يتسبب حدث مرهق ، مثل الجراحة ، في تحويل جسمك لهذه العناصر الغذائية بعيدًا عن أعضائك الحيوية هذا يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر وسقوطه.

التخدير: يعتقد بعض الأطباء أنه قد يكون هناك صلة بين التخدير وتساقط الشعر ، خاصة مع العمليات الجراحية الدائمة عدة ساعات، ويُعتقد أن فترات التخدير الطويلة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر المرتبط عن طريق التسبب في انخفاض انقسام الخلايا قد يؤدي الانقسام الخلوي البطيء بدوره إلى منع إنتاج بصيلات الشعر.

الآثار الجانبية للدواء: قد تؤدي بعض الأدوية التي يتم تناولها بعد الجراحة إلى تساقط الشعر ، خاصة إذا كنت تعاني من الحساسية تجاهها تنصح جمعية الجلد الأمريكية بأنه يمكنك أيضًا التحدث مع طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية المرتبطة بتساقط الشعر.