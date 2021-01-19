شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأرز الصحية.. غنى بالفيتامينات ويحسن حركة الأمعاء والهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الأرز الصحية لا حصر لها، فهو مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات مثل النياسين والثيامين والريبوفلافين، وكذلك الأرز البني غني أيضًا بالألياف والمنجنيز وبالتالي يحسن الهضم والصحة العامة، كما أن لديه القدرة على توفير الطاقة، وتنظيم وتحسين حركات الأمعاء، وإدارة مستويات السكر في الدم، كما أنه يلعب دورًا في توفير فيتامين ب 1 لجسم الإنسان، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الأرز الصحية، وفقاً لموقع "organic fact".



فوائد الأرز

فوائد الأرز

فوائد الأرز عديدة، حيث تحتوي معظم أصناف الأرز على كمية عالية من الكربوهيدرات والبروتين، كما يختلف محتوى الألياف باختلاف أنواعها على سبيل المثال ، يحتوي الأرز البني على ألياف أكثر من الأبيض، وبالتالي يعتبر خيارًا صحيًا وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، فهو غني أيضًا بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز والسيلينيوم والنحاس وتشمل الفيتامينات الموجودة فيه النياسين وحمض البانتوثنيك والثيامين.

يمنع السمنة

يشكل الأرز جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن لأنه يمكن أن يوفر العناصر الغذائية دون أن يكون له أي آثار سلبية على الصحة. تساعد المستويات المنخفضة من الدهون والكوليسترول والصوديوم أيضًا في تقليل السمنة والحالات المرتبطة بها.

وبالرغم من أن معظم الناس لديهم اعتقاد اخاطئ بأن استهلاك الأرز الأبيض يسبب زيادة في مستويات السكر في الدم، وهو أحد أسباب السمنة ، أظهرت ورقة بحثية عام 2013 أنه لا يوجد في الواقع أي ارتباط بين تكرار الاستهلاك ووزن الجسم، مؤشر كتلة الجسم أو السمنة المركزية.

يفضل معظم الناس الأرز البني على الأبيض لأنه يحتوي على المزيد من الألياف وبالتالي فهو مغذي أكثر.

خالي من الجلوتين

لا يحتوي الأرز بشكل طبيعي على أي جلوتين وبالتالي لا يسبب التهاب الأمعاء هذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين يمكنهم بسهولة تضمينه في نظامهم الغذائي.



فوائد الأرز

يتحكم في ضغط الدم

وفقًا لبحث نُشر في مجلة الطب التقليدي والتكميلي ، فإن الأرز المخصب بحمض جاما أمينوبوتيريك أو GABA يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم كما أنه يمنع الظهور المبكر لأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

العناية بالبشرة

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Pharmaceutical Biology ، تحتوي نخالة الأرز على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد في منع الشيخوخة، كما أنها تستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وإمكانية ترطيب البشرة.

يقول الخبراء الطبيون أنه يمكن استخدام مسحوق الأرز موضعيًا لعلاج الأمراض الجلدية.

قد يقلل من مخاطر الاصابة بمرض الزهايمر

في دراسة نموذجية على الفئران كان هناك دليل يشير إلى أن الأرز البني ، عند طهيه تحت ضغط عالٍ ، يحتفظ بأهم العناصر الغذائية فيه يقلل هذا الأرز البني عالي الضغط من بروتين أميلويد بيتا في الدماغ ، وهو بروتين رئيسي مسؤول عن مرض الزهايمر كما أظهر إمكانية تحسين الخلل الإدراكي. ومع ذلك ، ينتظر المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النقطة.



فوائد الأرز

مدر للبول

كمدر للبول ، يساعد الأرز على التخلص من السموم من الجسم مثل حمض البوليك. كما أنه مصدر غني بالألياف ، مما يزيد من انتظام حركة الأمعاء ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يخفف القولون العصبي

صاغ فريق من الباحثين من جامعة نيويورك تقريرًا مفصلاً عن النظام الغذائي الموصى به لمتلازمة القولون العصبي (IBS) في عام 2018 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.

وخلصوا إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض في الكربوهيدرات القابلة للتخمير والمعروف باسم FODMAPS موصى به لإدارة هذا الاضطراب الهضمي.

يخفف الإمساك

يمكن أن يمنع الأرز الإمساك المزمن تعمل الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة فيها مثل الإسفنج الناعم الذي يمكن دفعه عبر الأمعاء بسرعة وسهولة.

ومن المعروف أن الأرز البني والحبوب الكاملة غنية بالألياف غير القابلة للذوبان ومع ذلك ، وبالتالى فمن المستحسن أيضًا شرب الكثير من الماء للتخفيف من حالة الإمساك ، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف.