كورونا حول العالم.. السلالة الجديدة تصل المغرب وبدء التطعيم في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت العديد من الأرواح.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 96 مليونا و8 آلاف و 788 إصابة، الثلاثاء.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و49 ألفا و311 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 68 مليونا و773 ألفا و975 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





المغرب يسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الإثنين، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن قادم من أيرلندا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة المغربية أنه في إطار الرصد الوبائي "سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا".

وأضافت أن المواطن لا تظهر عليه أي أعراض "ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء".





وقالت الوزارة إنه جرى التعامل معه ومع مخالطيه وفق النظام الصحي الجاري العمل به في المغرب.

وقررت السلطات المغربية كإجراء وقائي "منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وأيرلندا ونيوزيلندا من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 19 يناير الحالي وحتى إشعار آخر".

وكان المغرب قد سجل حتى الآن 460 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا و7977 وفاة.

وأفادت الوزارة بأنها تعتمد على "مجموعة من التدابير والإجراءات للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة.. والتكفل بالحالات".





انطلاق التطعيم في البرازيل

بدأت البرازيل حملة تطعيم للوقاية من مرض "كوفيد-19" بجرعات من لقاح من شركة سينوفاك بيوتيك الصينية في أعقاب إجازة اللقاح للاستعمال الطارئ رغم أن وتيرة التطعيم ستعتمد على قدوم واردات تأخر وصولها.

وأعطت وزارة الصحة البرازيلية الضوء الأخضر للولايات لبدء التطعيم في الساعة الخامسة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) وإن كان بعض المسؤولين قد سارعوا بإعطاء الجرعات.





وبعد دقائق من موافقة هيئة الصحة الاتحادية على لقاح سينوفاك، كانت مونيكا كالازانس، وهي ممرضة في ساو باولو تبلغ من العمر 54 عاما، أول من يتلقى اللقاح في البلاد، بينما كان جواو جوريا محافظ ساو باولو يتابع الحدث.

وقد واجه الرئيس جايير بولسونارو، وهو متشكك في "كوفيد-19" ورفض أن يتلقى اللقاح، انتقادا قويا لعدم توافر اللقاح في البرازيل التي فقدت أكثر من 200 ألف من مواطنيها بسبب هذا المرض، وهو أكبر عدد وفيات بسبب الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة.





118 إصابة جديدة في الصين



قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، وذلك ارتفاعا من 109 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 106 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية ومن بينها 43 إصابة في إقليم جيلين الشمالي الشرقي و35 في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، انخفض إلى 91 حالة من 115 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 89454 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.





8 آلاف إصابة جديدة في المكسكيك

سجلت المكسيك 8074 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و544 وفاة أخرى، الإثنين، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و649502 والوفيات إلى 141248.

ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.



