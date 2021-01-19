شكرا لقرائتكم خبر عن لون إفرازات الأنف يكشف عن حالتك الصحية.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يخبرك لون المخاط كثيرًا بما يحدث داخل الممرات الأنفية وعلى الرغم من أن الأطباء نادرًا ما يستخدمون مخاط الأنف كتشخيص أولي للمرض، إلا أنه يمكن أن يلقي الضوء على الأمراض الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على لون إفرازات الأنف وكيف تكشف عن حالتك الصحية والأمراض التي تصيبك، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ويتكون المخاط الطبيعي في الغالب من الماء مع البروتينات والأجسام المضادة والأملاح الذائبة، وهذه المواد تنتجها أنسجتك الأنفية باستمرار ويتدفق معظمها إلى الجزء الخلفي من الحلق ليذوب في المعدة.

-اللون الأبيض للمخاط: يعني أن الأنسجة المتورمة والملتهبة في أنفك تعمل على إبطاء تدفق المخاط، مما يؤدي إلى فقدانه.

-اللون الأصفر يعني أن لديك نزلة برد أو أن العدوى تتطور، كما قد تندفع الخلايا المكافحة للعدوى إلى موقع العدوى الجرثومية.

- اللون الأخضر يعني أن نظام المناعة الخاص بك يقاوم، إذا كنت لا تزال مريضًا، فقد ترغب في زيارة الطبيب، ويمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية السبب، أو عدوى بكتيرية، إذا كنت تعاني من الحمى أو الغثيان ، فاستشر الطبيب.

- اللون الوردي أو الأحمر: هذا دم، وبالتالى هناك كسر ما فى نسيج أنفك بطريقة ما - ربما لأنه جاف أو متهيج أو عانى من نوع من التأثير.

-اللون البنى: من المحتمل أنه شيء تم استنشاقه ، مثل الأوساخ أو الفلفل.

- الأسود: إذا لم تكن مدخنًا أو متعاطيًا للعقاقير المحظورة، فقد يعني المخاط الأسود عدوى فطرية خطيرة تحدث هذه العدوى عادةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إذا كنت أحدهم ، فمن الضرورى أن تزور طبيبًا بالفعل.

ما مقدار مخاط الأنف الطبيعي؟

أنت تنتج وتبتلع حوالي 1.5 ليتر من مخاط الأنف كل يوم.

لماذا تخرج قطرة واحدة من المخاط من الأنف أحيانا؟

عادة ما تسيل أنفك في يوم بارد عندما يحدث هذا قد تلاحظ أن قطرة واحدة تتدلى أحيانًا من طرف أنفك هذه القطرة عبارة عن ماء يتكثف من الهواء البارد ويمر فوق أنسجة الأنف الدافئة لذلك ، هو في الواقع ليس مخاط.