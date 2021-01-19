كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 07:15 صباحاً - أهمية الأسبرين للحامل، قالت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة، إن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين كل يوم قد يحمي النساء الحوامل من الحالة التي تهدد الحياة والمعروفة باسم تسمم الحمل ،وقال كبير مؤلفي دراسة جديدة نشرت في مستشفى كينجز كوليدج في لندن الدكتور كيبروس نيكولايدس: "مقدمات الارتعاج هي واحدة من أخطر مضاعفات الحمل، مع ارتفاع مخاطر وفاة الأم والطفل" لكنه أضاف أن "هذه الحالة يمكن تفاديها إلى حد بعيد" نظرت الدراسة الجديدة في جرعة الأسبرين التي تبلغ 150 ملليجراماً يوميًا؛ لأن بعض الدراسات السابقة التي أجريت على جرعات يومية أصغر من الأسبرين قد أسفرت عن نتائج متضاربة، وفقًا لنيكولايدس. جرعة الأسبرين للأطفال هي 81 ملليغراماً ،وقال إنه في تلك الدراسات التي تستخدم جرعات أصغر، كان الحد من مخاطر تسمم الحمل يحوم حول 10 في المائة، لكن الجرعة الأعلى في هذه الدراسة الأخيرة كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 62 في المائة.

أسباب تسمم الحمل

أهمية تناول الأسبرين للحامل

تسمم الحمل هو اضطراب خطير في ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤثر على جميع أعضاء جسم المرأة، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG). السبب الدقيق للاضطراب غير معروف، ولكن بعض عوامل الخطر تزيد من احتمالية حدوثه، بما في ذلك:



تاريخ سابق من تسمم الحمل.

أن تكوني حاملاً بأكثر من طفل واحد.

ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة.

الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 وأمراض المناعة الذاتية ومشاكل الكلى.

أهمية تناول الأسبرين للحامل

أهمية تناول الاسبرين للحامل

توصي الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد بالفعل بأن تأخذ النساء المعرضات لخطر الإصابة بمقدمات الارتعاج جرعة منخفضة من الأسبرين للأطفال بدءًا من الأسبوع 12 إلى 28 من الحمل.

أكملت حوالي 1600 امرأة الدراسة المزدوجة التعمية التي تم التحكم فيها. تم وضع أقل من 800 بقليل بشكل عشوائي في مجموعة الأسبرين اليومية، بينما تم وضع ما يزيد قليلاً على 800 في مجموعة الدواء الوهمي. جاءت النساء من 13 مستشفى ولادة مختلفًا في جميع أنحاء أوروبا وإسرائيل.

وبدلاً من الاعتماد فقط على عوامل الخطر القياسية، قام الباحثون بدمج عوامل الخطر هذه مع قياسات تدفق دم الأم وضغط الدم وهرمونين تنتجهما المشيمة. استخدموا خوارزمية صمموها للجمع بين كل تلك العوامل لاختيار النساء اللواتي يعتقدن أنهن معرضات لخطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

بين 11 و 14 أسبوعًا، بدأت النساء في تناول 150 ملغ من الأسبرين يوميًا أو دواء وهمي. استمروا في تناول الحبوب حتى وصلوا إلى 36 أسبوعًا من الحمل، أو قبل ذلك إذا ولدوا الطفل مبكرًا.

وأظهرت النتائج أن 13 امرأة فقط في مجموعة الأسبرين أصبن بتسمم الحمل، بينما أصيب 35 امرأة في مجموعة العلاج الوهمي بالمضاعفات.

كان الحد من المخاطر أقل بالنسبة للولادات المبكرة. وقالت نيكولايدس إن النساء اللائي وضعن أقل من 34 أسبوعًا كن أقل عرضة بنسبة 82 في المائة للإصابة بمقدمات الارتعاج إذا تناولن 150 ملغ من الأسبرين.



وأشار الباحثون إلى عدم وجود آثار جانبية خطيرة للأمهات الحوامل، أو أحداث سلبية على الأطفال تتعلق باستخدام الأسبرين أثناء الحمل ،ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الأدوية، يجب على النساء التحدث إلى الطبيب حول استخدام الأسبرين في الحمل قبل تناول هذا النظام؛ لأن الأسبرين يزيد من خطر النزيف ،قال نيكولايدس إن الأسبرين قد يساعد في تحسين تدفق الدم من الأم إلى المشيمة ،وفقًا لكرامر، "خلصت هذه الدراسة العشوائية إلى أن استخدام [الأسبرين] ليس فعالًا فقط في الحد من حدوث تسمم الحمل عند الأوان، ولكن أيضًا قبل الأوان. وهذا مهم لأنه سيقلل من الحاجة إلى الولادة المبكرة، وهو أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للطفل".

الأسبرين يساعد الحامل في تقليل فرص الارتعاج

تسمم الحمل

أن جرعة منخفضة من الأسبرين يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل فرص الإصابة بالارتعاج، وهي نوبات ناتجة عن تسمم الحمل لدى النساء المعرضات لمخاطر عالية.

أضرار إكثار الحامل من تناول الأسبرين

مرحلة الحمل

إن جرعات أعلى من الأسبرين تنطوي على مخاطر مختلفة حسب مرحلة الحمل. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يشكل استخدام جرعات أعلى من الأسبرين مصدر قلق لفقدان الحمل والتشوهات الخلقية. يؤدي تناول جرعات أعلى من الأسبرين خلال الثلث الثالث من الحمل إلى زيادة خطر الإغلاق المبكر لأوعية في قلب الجنين. يزيد استخدام جرعة عالية من الأسبرين لفترات طويلة من الحمل أيضًا من خطر حدوث نزيف في دماغ الأطفال الخدج. إذا كنت بحاجة إلى تناول الأسبرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فمن المحتمل أن يراقب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنت وطفلك عن كثب.



توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا بتجنب استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، بعد الأسبوع التاسع عشر من الحمل، ما لم ينصحك مقدم الرعاية الصحية بذلك. الأسبرين هو نوع من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. القلق هو أن استخدام الأسبرين يمكن أن يسبب مشاكل نادرة ولكنها خطيرة في الكلى عند الأطفال الذين لم يولدوا بعد. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي المحيط بالطفل والمضاعفات المحتملة.

جرعة الأسبرين المنخفضة النموذجية المتاحة دون وصفة طبية هي 81 مجم (يشار إليها سابقًا باسم أسبرين الأطفال). إذا كنت تتناولين جرعة منخفضة من الأسبرين أثناء الحمل بسبب حالة طبية، فاستمري في القيام بذلك وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كنت بحاجة إلى تناول مسكن للألم أثناء الحمل، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الخيارات. قد يقترح هو أو هي استخدام الأسيتامينوفين (تايلينول، وأدوية أخرى) من حين لآخر بدلاً من الأسبرين.