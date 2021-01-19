شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس البارد يزيد أعراض الربو.. روشتة للبقاء بصحة أفضل فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم أعراض الربو، و بالنسبة للعديد من مرضى الربو، يصعب السيطرة على الحالة خلال الأشهر الباردة لأسباب مختلفة امنها أن الطقس البارد والجاف يثيران المسالك الهوائية، مما قد يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي وتفاقم أعراض الربو بجانب انتشار فيروسات البرد والإنفلونزا.

وفقًا للخبراء ، فإن البقاء في الداخل مع إغلاق النوافذ حول عث الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة ومسببات الحساسية الأخرى يمكن أن يسبب أيضًا نوبات الربو، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب نوبة الربو والحفاظ على صحتك قدر الإمكان.

كيف تتجنب نوبات الربو في الشتاء؟

تأكد من الفراش المناسب: قم بتنظيف مرتبتك وأغطية الأسرة والوسائد يوميًا سيضمن ذلك إبعاد عث الغبار.

الابتعاد عن الحيوانات الأليفة: إذا كنت تعاني من الربو ، فعليك تجنب قضاء الكثير من الوقت مع حيواناتك الأليفة قد يكون كلبك أو قطتك أحد الأسباب المحتملة لتحفيزك تأكد من أن حيواناتك الأليفة لا تدخل غرفة نومك لأنها يمكن أن تثير أعراضك مثل السعال.

حافظ على منزلك نظيفًا وجافًا وباردًا: تأكد من إزالة الغبار من وقت لآخر استخدم مروحة العادم في الحمام والمطبخ استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف منزلك حيث لن ينتقل الغبار من سطح إلى آخر وهو ما يحدث عادةً إذا كنت تستخدم المكنسة في الكنس أصلح أي تسرب في منزلك لتجنب العفن.

حافظ على فمك مغلقًا: يجب أن تتنفس من الأنف وليس من فمك يساعد التنفس من الأنف على منع الغبار أو الجزيئات الأخرى من دخول الفم ، مما قد يكون مفيدًا لرئتيك قم بتغطية فمك عندما تكون جودة الهواء رديئة وتجنب الخروج من المنزل خلال فصل الشتاء يمكن أن يكون استخدام مرطب جيد مفيدًا ويسمح لك بالتنفس بحرية نظف المرطب من وقت لآخر.

اغسل يديك: اغسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء والصابون للتأكد من أن الجراثيم لا تدخل فمك عن طريق يديك.

تناول أدويتك في الوقت المحدد: تأكد من تناول الأدوية حسب اقتراح الطبيب احتفظ بجهاز الاستنشاق في متناول اليد في حالة إصابتك بالربو تجنب تفويت الأدوية الخاصة بك ، لا تداوي نفسك بنفسك لأن القيام بذلك يمكن أن يضر بصحتك، الغرغرة بالماء العادي وبصقها في كل مرة تستخدم فيها جهاز الاستنشاق إذا كان الربو لديك يميل إلى التفاقم في الطقس البارد ، فقد يغير طبيبك الدواء.

قم بتدوين المحفزات: تتبع الأشياء التي تؤدي إلى تفاقم حالتك أو تسببها من خلال الاحتفاظ بمفكرة في وقت لاحق ، يمكنك مناقشة المسببات مع طبيبك، سيخبرك طبيبك بما يجب عليك فعله عندما تلاحظ هذه المحفزات.

اختر لقاح الأنفلونزا: يجب أن تناقش مع طبيبك إذا كنت بحاجة إلى لقاح التهاب رئوي، حاول الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام بموافقة طبيبك.

بالإضافة إلى ذلك ، تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي الألوان الاصطناعية أو المواد الحافظة.