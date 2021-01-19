شكرا لقرائتكم خبر عن الحكة الحادة لدى مرضى الإكزيما سببها حساسية من البيئة المحيطة.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من المصابين بالإكزيما من حكة مزمنة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تصبح هذه الحكة معذبة والأسوأ من ذلك، أن مضادات الهيستامين العلاج القياسي للحكة والحساسية لا تساعد غالبًا، وأوضحت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما الذين ينتجون الجلوبولين المناعي E استجابة لمسببات الحساسية البيئية هم أكثر عرضة للإصابة بحكة مزمنة وحادة.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience، يشير بحث جديد من كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية إلى أن المواد المسببة للحساسية في البيئة غالبًا ما تكون مسئولة عن نوبات الحكة الحادة لدى مرضى الإكزيما، وأن الحكة غالبًا لا تستجيب لمضادات الهيستامين لأن إشارات الحكة يتم نقلها إلى الدماغ على طول مسار غير معروف سابقًا لا تستهدفه الأدوية الحالية.

تشير النتائج الجديدة، التي نُشرت في مجلةCell ، إلى هدف واستراتيجية جديدة محتملة لمساعدة مرضى الإكزيما على التعامل مع نوبات الحكة الحادة والشديدة.

قال الباحث الرئيسي بريان س. كيم ، طبيب أمراض جلدية بجامعة واشنطن "منذ سنوات مضت، كنا نعتقد أن الحكة والألم ينتقلان في الأعصاب إلى الدماغ، ولكن اتضح أنها لم تكن كذلك ، وتظهر هذه النتائج الجديدة أن هناك مسارًا آخر يسبب تمامًا هذه النوبات الحادة، مضيفا بأن تلك التوهجات الحادة تنتقل بطريقة مختلفة تمامًا، يمكننا استهداف هذا المسار، وربما يمكننا مساعدة هؤلاء المرضى ".

المسار النموذجي للحكة لدى مرضى الإكزيما يتضمن خلايا في الجلد يتم تنشيطها ثم إطلاق الهيستامين، والذي يمكن تثبيطه باستخدام مضادات الهيستامين ولكن مع هذه الحكة الحادة ، ينقل نوع مختلف من الخلايا في مجرى الدم إشارات الحكة إلى الأعصاب هذه الخلايا تنتج الكثير من مادة أخرى غير الهيستامين التي تسبب الحكة لذلك، لا تعمل مضادات الهيستامين استجابةً لمثل هذه الإشارات.

وأضاف الباحثين "لقد ربطنا الحكة الحادة في الأكزيما بردود الفعل التحسسية التي تنتقل عن طريق مجموعة مختلفة تمامًا من الخلايا في المرضى الذين يعانون من نوبات من الحكة الحادة، تتفاعل أجسامهم بنفس الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص المصابون بالحساسية الحادة إذا تمكنا من سد هذا المسار بالأدوية، فقد يمثل استراتيجية لعلاج ليس فقط الحكة ولكن مشاكل أخرى، بما في ذلك ربما حمى القش والربو ".

في السنوات الأخيرة، اختبرت العديد من الدراسات السريرية استراتيجية تتضمن منع الجلوبولين المناعيE (IgE) ، وهي مادة ينتجها الجهاز المناعي استجابة لمسببات الحساسية ينتج المرضى المصابون بالحساسية IgE ، مما يسبب ردود فعل تحسسية، لكن دوره في الحكة غير واضح.

بمراجعة البيانات من الدراسات السريرية للأدوية التي تهدف إلى علاج الحكة المزمنة، وجد كيم نمطًا أبلغ فيه المرضى عن نوبات من الحكة الحادة ، غالبًا بعد التعرض لمسببات الحساسية البيئية. ووجد أيضًا أن مرضى الأكزيما الذين يصنعون IgE استجابة لمسببات الحساسية في البيئة كانوا أكثر عرضة لتجربة نوبات الحكة الشديدة والحادة.

وتشير الأبحاث في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس إلى أن الخلايا الموجودة في الدم والتي تسمى الخلايا القاعدية يمكن أن تتفاعل مع مسببات الحساسية في البيئة وترسل إشارات حكة إلى الخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى نوبات من الحكة الشديدة في مرضى الأكزيما الذين لا يمكن علاجهم بمضادات الهيستامين.

واكد الباحثين أن اكتشاف ارتباط الحكة الحادة في الأكزيما بالتعرض لمسببات الحساسية قد يساعد المرضى على تجنب الأشياء التي تسبب لهم الحكة بشدة ، بما في ذلك الحيوانات أو الغبار أو العفن أو بعض الأطعمة وفي الوقت نفسه ، يقدم أيضًا لشركات الأدوية أهدافًا جديدة لعلاج الحكة لدى مرضى الإكزيما.