شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حلول سحرية تخلصك من نوبات السعال.. أبرزها الكركم والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالسعال التى ترافقك خلال نزلات البرد، قد تكون أمرا مزعجا، خاصة بفصل الشتاء والطقس البارد، وقد تستمر مدة إصابتك بنزلات السعال لفترة طويلة، لذا نقدم اليك أبرز 5 طرق علاجية داخل منزلك تخلصك من نوبات السعال المزعجة، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

1.العسل

يعتبر العسل مفيد جدا لحلقك، فهو ر أفضل علاج لالتهاب الحلق و يعمل كمثبط للسعال، كما يمكنك تناول العسل مع الشاي الدافئ أو الماء الدافئ لعلاج الاحتقان، و يمكنك أيضًا تناول ملعقة من العسل بشكل يومى لمقاومة السعال المستمر.

2.الماء بالملح

مزج الماء بالملح، علاج بسيط يساعدك للتخلص من حكة الحلق والسعال الجاف، ويتطلب الأمر مزج القليل من الملح، فى نصف ملعقة كبيرة في ماء دافئ ثم غرغرة لمدة 5 دقائق على الأقل، لعلاج السعال والاحتقان.



الماء بالملح

3.الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، ويمكنك تناول الزنجبيل مع الشاي أو الماء للحصول على أفضل النتائج، حيث يعالج احتقان الحلق والسعال الناتج عن البلغم.



الزنجبيل

4.النعناع

يشتهر النعناع وأوراقه بخصائصه العلاجية، ويساعد على التخلص من المخاط ويخفف الاحتقان، ويمكنك إضافة القليل من النعناع إلى الماء الساخن المغلي لاستنشاق البخارالذى يهدئ من نوبات السعال.



النعناع الماء الساخن

5.حليب الكركم

حليب الكركم مفيد جدًا إذا كنت تعاني من التهاب الحلق والسعال، تشير الدراسات إلى أنه يجب على المرء أن يشرب حليب الكركم الدافئ مرتين على الأقل يوميًا لتطهير الحلق وأي احتقان يشتهر الكركم بخصائصه العلاجية ويعمل كأفضل علاج للسعال.