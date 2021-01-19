شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المدخنون والنباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسح أجراه مجلس البحوث العلمية والصناعية بالهند، أن المدخنين والنباتيين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بغيرهم، وفقا لتقرير نشر في موقع zeenews.

وأظهر المسح أن أصحاب فصيلة الدم"O" قد يكونون أقل عرضة للإصابة، في حين أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم "B" و "AB" كانوا أكثر عرضة للإصابة، بعد أن تم فحص عينات من أكثر من 10 الاف شخص، بناءً على المشاركة التطوعية، لتقييم وجود الأجسام المضادة لـفيروس كورونا.





وأوضح المسح الهندى أن المدخنين أقل عرضة للإصابة، على الرغم أن فيروس كورونا مرض تنفسي حيث تبين وجود مستويات لأجسام مضادة مع انخفاض نشاط البلازما لتحييد الفيروس.

واستند المسح إلى دراستين من فرنسا وتقارير إيطالية وصينية وأمريكية كشفت عن انخفاض معدلات الإصابة بين المدخنين، حيث تم تقييم عوامل الخطر المحتملة من خلال النماذج المملوءة ذاتيًا عبر الإنترنت مع البيانات المكتسبة عن نوع فصيلة الدم والمهنة والعادات بما في ذلك التدخين والكحول وتفضيلات النظام الغذائي والتاريخ الطبي ونوع النقل المستخدم.

ووجدت الدراسة أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس هم من يستخدمون وسائل النقل العام وغير المدخنين وغير النباتيين.