شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "ماسكات" طبيعية منزلية للبشرة الجافة والدهنية والمختلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلب العناية بالبشرة اتباع أسلوب حياة جيد وصحى وليس فقط استخدام منتجات ومستحضرات التجميل، ويجب التركيز على تناول أطعمة صحية وأخذ القسط الكافى من النوم والراحة للقضاء على القلق والتوتر من أجل الحصول على بشرة صحية ونقية، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

وينصح خبراء العناية بالبشرة بعدم استخدام أى منتجات على البشرة خاصة بشرة الوجه لأنها حساسة للغاية وقد تتأثر باستخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة لنوع بشرتك، وهناك أشياء عليكِ اتباعها يوميًا للحفاظ على رطوبة بشرتك أهمها شرب الماء، استخدام كريم واق من الشمس حتى فى حال عدم خروجك من المنزل، وتجنب الإفراط بتناول ما يضر بشرتك مثل الكافيين والنيكوتين.

وهناك علاجات منزلية مفيدة للحفاظ على بشرتك سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، فالعلاجات المنزلية للبشرة دائمًا أفضل من المنتجات الكيميائية لأنها طبيعية وغير مكلفة، ولدينا العديد من المنتجات التى يمكن استخدامها لعمل "ماسكات" طبيعية للحفاظ على جمال البشرة.

1- ماسك البشرة الدهنية

المكونات: ليمون- عسل- بياض البيضة

طريقة الاستعمال: أضيفى ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل مع القليل من بياض البيض واخلطيها جيدًا حتى تتماسك وتتحول إلى شبه صلبة، ضعيها على لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفى وجهك بالماء.

الفوائد: يعمل على إصلاح البشرة التالفة ويخفف الندبات والعيوب ويتحكم فى الدهون والزيوت.

2- ماسك البشرة الجافة

المكونات: نصف خيار- 1 ملعقة كبيرة سكر

طريقة الاستعمال: يُقشر الخيار ويُهرس وتضاف إليه معلقة السكر ويتم وضعه فى الثلاجة لبعض الوقت، ثم ضعيه على بشرتك لمدة لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد

الفوائد: يمنح هذا الماسك بشرتك ترطيبًا جيدًا ويجعلها تبدو ناعمة، كما يعمل على تهدئة البشرة من الإحساس بالحكة وهى مشكلة شائعة مرتبطة بالبشرة الجافة.

3- ماسك البشرة المختلطة

المكونات: نصف كوب بابايا ناضجة- 1 ملعقة كبيرة حليب- 1 ملعقة كبيرة عسل

طريق الاستعمال: اهرسى البابايا واخلطيها جيدًا مع الحليب والعسل، ثم ضعى الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، واشطفيه بالماء الدافئ.

الفوائد: يعمل على تغذية بشرتك بعمق لأنه يحتوى على فيتامين سى و أ وهما مهمان جدًا لصحة بشرتك التى تمتص تلك المكونات لتبدو أكثر نضارة وتوهج.

4- ماسك البشرة العادية

المكونات: معلقتين من الشوفان النيء- 1 ملعقة كبيرة عسل- نصف ثمرة موز

طريقة الاستعمال: خلط المكونات جيدًا للحصول على قوام شبه صلب، ثم افركيه بحركة دائرية على بشرة رطبة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بماء دافئ.

الفوائد: يعمل هذا الماسك كمقشر طبيعى يزيل الجلد الميت من وجهك ويمنحك توهجًا طبيعيًا، كما أنه يعمل كمرطب ويجعل بشرتك تبدو منتعشة.