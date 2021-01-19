شكرا لقرائتكم خبر عن الأضرار الصحية للبطاطس المقلية.. تؤدى للموت المبكر والإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البطاطس المقلية وجبة يعشقها الأطفال والكبار فهى من ألذ الأطعمة وأكثرها راحة سواء كان فى إعدادها أو تناولها، ويدمن الكثير تناول البطاطس المقلية ولكن قد يسبب هذا الأمر العديد من الأثار الجانبية على الصحة على المدى الطويل، وفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف أنديا اليومية "timesofindia".

فيما يلى.. الأضرار الصحية التى يسببها الإفراط بتناول البطاطس المقلية: 1- الموت المبكر

أشارت دراسة نشرتها مجلة أمريكية للتغذية السريرية، أجريت على 4500 فرد إلى أن تناول البطاطس المقلية أكثر من مرتين أسبوعيًا يمكن أن يُضاعف من خطر الموت المبكر، وأوضح الباحثون أن الزيت المستخدم فى قلى البطاطس هو القوة الدافعة الأكبر وراء المخاطر الصحية التى يتعرض لها الجسم.

2- آلام فى المعدة

الجسم يهضم الدهون ببطء مقارنة بالكربوهيدرات والبروتينات، لذلك تبقى البطاطس المقلية فى معدتك فترة طويلة مقارنة بالطعام الصحى سهل الهضم، وأشار باحثون إلى أن هذا الأمر قد يزيد من شعورك بآلام المعدة.

3- ضباب فى الدماغ

نظرًا لحقيقة أن البطاطس المقلية يتم قليها بالزيوت المهدرجة لذلك فهى تحتوى على كمية كبيرة من الدهون المتحولة وهو ما يرفع نسبة الكولسترول السيئ بالجسم ويقلل من نسبة الكولسترول الجيد، ويزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لدراسة أخرى فإن الأشخاص الذين لديهم المزيد من الدهون المتحولة فى الدم أكثر عُرضة بنسبة 75% للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

4- تُخفض المناعة

يؤكد باحثون أن تناول نظام غذائى غنى بالدهون يُعزز البكتيريا غير الصحية وبالتالى يؤدى إلى خفض المناعة التى تُعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض.

5- الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

وجدت دراسة أن تناول الأطعمة المقلية ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 7%، وإذا تناول الفرد طعامًا مقليًا يوميًا فإن الخطر يتضاعف بنسبة 15%.

6- زيادة الوزن

قلى الأطعمة بالدهون يحولها إلى قنابل من السعرات الحرارية التى تسبب زيادة كبيرة فى الوزن، حيث أظهرت دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الأطعمة المقلية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسمنة.