صحة ورشاقة

دراسة: الاستماع للموسيقى يقضى على الأرق ويمنحك نومًا هادئًا

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من قلة النوم والمحاولات الفاشلة بحثًا عن نوم هانئ لفترة معقولة بعد يوم طويل من التعب والإرهاق بالعمل، وقد ربطت دراسة حديثة بين النوم وسماع الموسيقى والدور الذى تلعبه الأخيرة فى التحفيز للنوم خاصة ليلًا، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".

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وتوضح الدراسة أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يساعد فى النوم افضل ليلًا، فهى لا تساعد على النوم بشكل أسرع فحسب، بل أيضًا فى تحسين نوعية النوم، حيث يوصى الباحثون بأن يتم تضمين الموسيقى إلى روتينك وقت النوم، حيث أن تطوير عادة الاستماع إلى الموسيقى لمدة 45 دقيقة فى وقت النوم لمدة شهر تقريبًا قد يؤثر بشكل إيجابى على أنماط النوم.

وأضافت الدراسة: "الموسيقى واحدة من أفضل الوسائل غير الدوائية التى تساعد فى تحسن نوعية النوم لدى الأشخاص وتجنب المعاناة من الأرق المستمر"، حيث تُحفز الموسيقى الاسترخاء والنعاس لدينا لأنها تعمل على الإلهاء عن الانغراس بالأفكار المجهدة التى تحاصرنا وقت النوم لتتحول محاولات النوم من مرهقة إلى تجربة ممتعة أكثر.

الموسيقى اثناء النوم

وجاء بالدراسة: "ليست كل أنواع الموسيقى هى التى تحفز على النوم المريح، بل قام الباحثون بدراسة السمات المحددة للموسيقى التى تساعد وتُحسن من نوعية النوم، وهى ذات الترددات المنخفضة وإيقاعات هادئة لا تتميز بالضجيج"، كما أظهرت الدراسة أيضًا أنه يمكن للأفراد سماع مجموعة متنوعة من الموسيقى للتحفيز على النوم وليست الكلاسيكية فقط.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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