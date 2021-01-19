ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في ليبيا.. و781 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 781 إصابة جديدة و33 وفاة، وشفاء 1072 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 237 إصابة و 930 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 109 آلاف و869 شخصًا، بينهم 20 ألفًا و974 حالة نشطة، ووفاة 1698 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.