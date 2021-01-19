خبراء يجددون اتهامات كورونا للصين و"الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خبراء إنه كان بإمكان الصين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل أسرع في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلص الخبراء المستقلون المكلفون تقييم الاستجابة العالمية لأزمة وباء كوفيد-19 إلى أنه كان بإمكان منظمة الصحة العالمية وبكين التحرك بشكل أسرع في بداية أزمة كوفيد-19، معتبرين أن "الوباء الذي كان مخفيًا إلى حد كبير أسهم في الانتشار العالمي" للفيروس.

وفي تقريرها الثاني الذي يُفترض أن يُعرض الثلاثاء أثناء اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، تشير لجنة الخبراء إلى أن "بالعودة إلى التسلسل الأولي للمرحلة الأولى من الوباء، نستنتج أنه كان بالإمكان التحرك بشكل أسرع بناءً على المؤشرات الأولى".