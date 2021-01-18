شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تكشف وفاة شخص بين كل 8 متعافين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة ليستر البريطانية أنه من بين 47780 شخصًا خرجوا من المستشفى في الموجة الأولى من تفشى وباء فيروس كورونا، عاد 29.4 % إلى المستشفى في غضون 140 يومًا وتوفي 12.3 %، وأوضحت الدراسة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن ما يقرب من ثلث مرضى كورونا الذين تم شفاؤهم يُعاد إدخالهم إلى المستشفى في غضون خمسة أشهر ويموت ما يصل إلى واحد من كل ثمانية بسبب المضاعفات المرتبطة بكورونا.

كما يمكن أن تتسبب الآثار المدمرة طويلة المدى لفيروس كورونا في إصابة العديد من الناجين بمشاكل في القلب والسكري وأمراض الكبد والكلى المزمنة، قال مؤلف الدراسة كامليش خونتي ، أستاذ مرض السكري في الرعاية الأولية وطب الأوعية الدموية في جامعة ليستر إن هذه كانت أكبر دراسة للأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بعد دخولهم مع كوفيد 19.



المتعافين

وأضاف البروفيسور خونتي: "يبدو أن الناس يعودون إلى منازلهم ، ويحصلون على آثار طويلة المدى ، ويعودون ويموتون ونرى ما يقرب من 30 % قد أعيد قبولهم ، وهذا عدد كبير من الأشخاص الأعداد كبيرة جدا".

وكشف السير سايمون ستيفنز ، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ، إن هناك مريض يدخل المستشفى مصابًا بفيروس كورونا كل 30 ثانية.

وكشف الباحثون أنهم أصيبوا بالمفاجأة عندما اكتشفوا أن المرضى كانوا يعودون إلى المستشفى بتشخيص مختلف وأن الكثيرين أصيبوا بمزيد من المضاعفات، وقالوا:"لا نعرف ما إذا كان السبب في ذلك هو أن كوفيد19 دمر خلايا بيتا التي تصنع الأنسولين وتصاب بمرض السكري من النوع الأول ، أو ما إذا كان يسبب مقاومة الأنسولين ، وأنت تطور من النوع الثاني ، لكننا نشهد هذه التشخيصات الجديدة المفاجئة لمرض السكري "، وتشمل الأعراض الشائعة لفيروس كورونا الطويل التعب الشديد وضيق التنفس ومشاكل في الذاكرة والتركيز".