شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أضرار يسببها زلال البيض لمريض الحساسية والكبد والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن تناول البيض مفيد جدًا للجسم فهو مصدر غنى بالبروتين والصوديوم والكالسيوم والسيلينيوم وحمض الفوليك، ولكن لا ينصح بالإفراط فى تناوله خاصة "بياض" البيض، فإلى جانب أنه مصدر غنى بالبروتين ولا يحتوى على نسبة كولسترول عالية ولا دهون مشبعة ويتضمن فقط 16 سعرا حراريا، إلا أن له آثار جانبية قد لا يعانى منها جميع الناس ولكن من الأفضل التقنين من تناوله وعدم الإفراط به، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 4 أضرار يسببها الإفراط بتناول "بياض" البيض: 1- الحساسية

يعانى بعض الأشخاص من حساسية تجاه بياض البيض وكذلك بروتينات الألبومين التى توجد به، وقد يسبب تناول بياض البيض لهؤلاء الأشخاص أعراضًا مثل الطفح الجلدى والتورم والغثيان والإسهال والقيء والسعال والعطس، وفى حالات نادرة يمكن أن يؤدى تناول بياض البيض إلى ظهور أعراض شديدة مثل صعوبة التنفس وانخفاض ضغط الدم والتهاب الحلق وفقدان الوعى.

2- تسمم غذائى

يمكن أن يتلوث بياض البيض النيء بالسالمونيلا، وهى بكتيريا توجد فى أمعاء الدجاج، وقد يتركز على الأسطح الداخلية والخارجية لقشر البيض، لذلك ينصح بتجنب تناول بياض البيض يوميًا ويوصى بضرورة طهى البيض لفترة طويلة على درجة حرارة عالية.

B7

3- نقص البيوتين "فيتامين Hأو

الإفراط بتناول بياض البيض قد يزيد من خطر نقص البيوتين نظرًا لاحتواء بياض البيض على مادة "أفيدين" التى تقضى على البيوتين بالجسم والمعروف باسم فيتماين H أو فيتامين B7، وقد يتسبب ذلك فى خطر الإصابة بأمراض جلدية مثل قرف اللبن والتهاب الجلد الدهنى ونقص تناسق العضلات وحدوث آلام بها قد تصل لحد التشنجات ونوبات الصرع وتساقط الشعر.

4- زيادة البروتين فى الجسم

بياض البيض غنى بالبروتين، ووفقًا للأطباء، فإن تناول كمية عالية من البروتين يمكن أن يكون خطيرًا خاصة إذا كنت تعانى من مشاكل فى الكلى، ورغم ذلك لا يزال الأطباء يوصون بأن حوالى 60٪ من البروتينات تأتى من البيض، ولكن لابد من الحرص على عدم تناول أكثر من بيضتين يوميًا، كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حادة فى الكبد بضرورة استشارة الطبيب قبل البدء فى نظام غذائى يشمل بياض البيض.