شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو حمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في 51 دوله بالعالم في محاولة لمواجهة هذا الوباء الذى تفشى في كل بقعة من كوكب الأرض، وهناك بعض التدابير المشكلات الصحية التي قد تمنع الشخص من الحصول على لقاح كورونا أبرزها الإصابة بالحساسيه المفرطة، ولكن هل يمكن الحصول على جرعات اللقاح أثناء الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا؟.. هذا ما سيتم الإجابة عليه خلال السطور التالية وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

ووفقا للتقرير عندما يمرض شخص ما، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن الجسم قد أصيب بجرثومة أو فيروس معدي، مما يعني أن جهاز المناعة بالفعل في حالة خطرة ومرهقة، ويعمل بجد لإزالة الجراثيم، ومن المعروف أن اللقاح يعمل بشكل أفضل عندما تكون مناعة الشخص صحية ومتطورة وخالية من الإجهاد.

وعندما يكون الجهاز المناعي منشغلًا بالفعل في محاربة الفيروس، قد يعني ذلك أنه ستكون هناك مخاطر على اللقاح للعمل بشكل جيد ، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الحصول على اللقاح سيكون آمنًا أم لا.

هل يجعل البرد اللقاح أقل أماناً؟

في حين أن هناك مخاوف قد تبعد المرضى، في الوقت الحالي، لا توجد إرشادات تشير إلى وجود عدوى أو أمراض خفيفة تعيق فعالية اللقاح المضاد لكورونا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدد خطر حصولك على التطعيم هو نوع العدوى التي تعاني منها.

من ناحية أخرى، إذا كان الشخص يعاني من أعراض بسبب الحساسية الموسمية ، فقد يكون ذلك سببًا للقلق حيث تعتبر الحساسية سببًا خطيرًا للقلق بالنسبة للتطعيم لأنها يمكن أن تغذي ردود فعل غير مرغوب فيها.

هل هناك مخاطر من التطعيم وأنت مريض؟

القلق الحقيقي الوحيد عند تلقي التطعيم عندما يكون الشخص مريضًا هو أن جرعة اللقاح قد تزيد من شدة الأعراض قد يكون من الصعب تمييز مرضك عن مرض تفاعلات اللقاح المتفاعلة في بعض الحالات ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار جانبية خطيرة ، حتى لو كانت نادرة وتعقد الشفاء.

إذا كنت مصابًا بـكورونا فهل ما زلت بحاجة إلى اللقاح؟

هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر وهو أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا لن يحتاجوا إلى لقاح في الوقت الحالي، هذا ليس صحيحا إعادة العدوى احتمال حقيقي وهناك أدلة قوية تشير إلى أن المناعة ضد كوفيد 19 قد لا تكون طويلة الأمد للجميع الحصول على لقاح يعني مضاعفة فرصك في الحماية وحماية جهاز المناعة الضعيف.